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В Россию приходит самый дорогой Samsung Galaxy Note по цене 3 новых Xiaomi

Текст:   Антон Благовещенский
05.12.2019,  
16:57
Galaxy Note10+ Star Wars. Фото: Samsung Galaxy Note10+ Star Wars. Фото: Samsung
Galaxy Note10+ Star Wars. Фото: Samsung

В день российской премьеры фантастической саги "Звездные войны" Samsung начнет продажи лимитированной версии смартфона Galaxy Note10+ Star Wars.

Его стоимость составит 99990 рублей. На эту сумму можно приобрести три новых Xiaomi Mi Note 10 - на AliExpress стоимость аппарата начинается от 30 тысяч.

Galaxy Note10+ Star Wars. Фото: Samsung

С 5 по 18 декабря компания будет принимать предварительные заказы на девайс. В комплекте с устройством в корпусе радикально черного цвета будут поставляться также наушники Galaxy Buds в кожаном чехле и коллекционная карточка Star Wars Special Edition.

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Модификация Galaxy Note10+ Star Wars имеет 256 гигабайт постоянной памяти. В остальном аппарат не отличается от обычного Note10+.

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