В Сети появились подробности о дешевой версии новой Xbox

Корпорация Microsoft на Е3 2019 анонсировала выпуск новой консоли Xbox Scarlett. Устройство презентовалось как премиальное, супермощное и "пожирающее монстров на завтрак".
При этом в игровом комьюнити долгое время ходили слухи о том, что со стороны компании из Рэдмонда было бы логично выпустить еще одну некстген-приставку без таких грозных "железных" обвесов, но с более доступным ценником.
Так, редактор Kotaku Джейсон Шрайер, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что в корпорации сейчас действительно прорабатывается вопрос о выпуске еще одной, более доступной спецификации игровой системы с приставкой Lockhart в названии.
По его словам, сэкономить получилось, убрав привод для дисков. Результат может быть похожим на нынешнюю Xbox One All Digital, а упор в ее продвижении сделан на интеграции подписки Xbox Game Pass и стримингового сервиса xCloud.
Согласно представленной информации, по своей мощи Xbox Lockhart должна находиться примерно на одном уровне с PS4 Pro.
В играх следующего поколения на консолях Microsoft ожидаются следующие показатели графики:
- Xbox Scarlett - 4K 60 fps;
- Xbox Lockhart - 1440p 60 fps.
Стоит отметить, что эти данные не являются официальными и могут в итоге не найти подтверждения.
Прогнозируется, что дизайн и технические характеристики некстген-Xbox будут на показаны на Е3 2020.