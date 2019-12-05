В Сети появились подробности о дешевой версии новой Xbox

Корпорация Microsoft на Е3 2019 анонсировала выпуск новой консоли Xbox Scarlett. Устройство презентовалось как премиальное, супермощное и "пожирающее монстров на завтрак".

При этом в игровом комьюнити долгое время ходили слухи о том, что со стороны компании из Рэдмонда было бы логично выпустить еще одну некстген-приставку без таких грозных "железных" обвесов, но с более доступным ценником.

Так, редактор Kotaku Джейсон Шрайер, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что в корпорации сейчас действительно прорабатывается вопрос о выпуске еще одной, более доступной спецификации игровой системы с приставкой Lockhart в названии.

По его словам, сэкономить получилось, убрав привод для дисков. Результат может быть похожим на нынешнюю Xbox One All Digital, а упор в ее продвижении сделан на интеграции подписки Xbox Game Pass и стримингового сервиса xCloud.

Согласно представленной информации, по своей мощи Xbox Lockhart должна находиться примерно на одном уровне с PS4 Pro.

В играх следующего поколения на консолях Microsoft ожидаются следующие показатели графики:

- Xbox Scarlett - 4K 60 fps;

- Xbox Lockhart - 1440p 60 fps.

Стоит отметить, что эти данные не являются официальными и могут в итоге не найти подтверждения.

Прогнозируется, что дизайн и технические характеристики некстген-Xbox будут на показаны на Е3 2020.