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В Сети появились подробности о дешевой версии новой Xbox

Текст:   Богдан Бобров
05.12.2019,  
11:45
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Корпорация Microsoft на Е3 2019 анонсировала выпуск новой консоли Xbox Scarlett. Устройство презентовалось как премиальное, супермощное и "пожирающее монстров на завтрак".

При этом в игровом комьюнити долгое время ходили слухи о том, что со стороны компании из Рэдмонда было бы логично выпустить еще одну некстген-приставку без таких грозных "железных" обвесов, но с более доступным ценником.

Так, редактор Kotaku Джейсон Шрайер, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что в корпорации сейчас действительно прорабатывается вопрос о выпуске еще одной, более доступной спецификации игровой системы с приставкой Lockhart в названии.

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По его словам, сэкономить получилось, убрав привод для дисков. Результат может быть похожим на нынешнюю Xbox One All Digital, а упор в ее продвижении сделан на интеграции подписки Xbox Game Pass и стримингового сервиса xCloud.

Согласно представленной информации, по своей мощи Xbox Lockhart должна находиться примерно на одном уровне с PS4 Pro.

В играх следующего поколения на консолях Microsoft ожидаются следующие показатели графики:

- Xbox Scarlett - 4K 60 fps;

- Xbox Lockhart - 1440p 60 fps.

Стоит отметить, что эти данные не являются официальными и могут в итоге не найти подтверждения.

Прогнозируется, что дизайн и технические характеристики некстген-Xbox будут на показаны на Е3 2020.

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