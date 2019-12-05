В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО

Слова президента Польши Анджея Дуды о том, что Москва не является врагом для НАТО, отражают позицию президента США Дональда Трампа по отношению к России. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Трамп дал понять, что не считает Россию врагом и заявил о необходимости сотрудничества с Москвой. Эту мысль сразу же поддержали остальные, даже генсек альянса Йенс Столтенберг стал уже не так рьяно высказывается против России, заявил сенатор RT. При этом Джабаров полагает, что не стоит ждать резких изменений в отношениях между НАТО и Россией. Однако посредством постепенных изменений сторонам удастся выстроить взаимовыгодные контакты.

Напомним, на пресс-конференции после окончания саммита НАТО в Лондоне, отвечая на вопрос, является ли Россия врагом альянса, польский президент Анджей Дуда заявил, что нет. По его словам, ни одного врага сегодня нет. Врагом можно назвать негосударственные организации террористического характера, отметил польский лидер.

В заявлении по итогам саммита глав государств альянса, говорится о том, что блок НАТО по-прежнему открыт для диалога и конструктивных отношений с Россией. Однако участники саммита увязали добрые намерения с оговоркой, "когда действия России позволят это сделать", а генсек НАТО уточнил, что блок готов к диалогу с Москвой с позиции "сильного сдерживания".

Ранее в ходе военного совещания в Сочи Владимир Путин отметил, что расширение НАТО вблизи российских границ - это одна из потенциальных угроз безопасности России. Президент напомнил, что Москва не раз выражала готовность к сотрудничеству с НАТО. Он также выразил надежду, что интересы общей безопасности, стабильного и мирного будущего планеты возобладают.