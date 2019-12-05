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05.12.2019 14:02
Рубрика: Видео

Видео: неуправляемый Porsche врезался в стену музея

Текст: Вадим Давыденко

Казус на зыбкой грани между комедией и трагедией произошел в музее компании Porsche в немецком городе Штутгарт. Для выставки, посвященной 10-летию выпуска Panamera, у входа в здание музея выставили несколько моделей машины и одна из них, Panamera 4 E-Hybrid, выкинула фортель, неприличный для детища германского автопрома.

Фото: World Intellectual Property Organization
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Ни с того, ни с сего, черный лифтбек тихонько тронулся с места и поехал. Без водителя и пассажиров. Видимо, замкнуло что-то в электронике.

Аккуратно проскользнув между еще двумя экспонируемыми автомобилями, Panamera неторопливо пересекла шоу-рум под открытым небом и тюкнулась носом в стену. Тут-то на случившееся и обратили внимание охранники и посетители музея.

К счастью, никто, кроме самой машины-беглянки, не пострадал, а сгоревшие без остатка миллиарды нервных клеток организатора выставки - так кто ж их сосчитает...

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#видео #авто #Porsche