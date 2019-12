Вышел трейлер драмы "Три Христа" с Ричардом Гиром и "Тирионом"

В Сети доступен трейлер драмы "Три Христа" режиссера Джона Эвнета ("Жареные зеленые помидоры").

Картина основана на автобиографическом романе американского психолога польского происхождения Милтона Рокича "Три Христа в Ипсиланти" (The Three Christs of Ypsilanti), опубликованной в 1964 году, и откровенно радует актерским составом.

Действие ленты происходит в 1959 году. Психиатр Алан Стоун (Ричард Гир) прибывает в государственную психиатрическую клинику в Ипсиланти, Мичиган, где планирует реализовать свои революционные методы лечения - крайне щадящие.

Первыми его пациентами становятся Джозеф (Питер "Тирион Ланнистер" Динклейдж), Леон (Уолтон Гоггинс) и Клайд (Брэдли Уитфорд). Каждый из которых страдает параноидальной шизофренией и считает, что он - Иисус Христос.

В других ролях - Шарлотта Хоуп, Джулианна Маргулис, Кевин Поллак, Стивен Рут, Джейн Александр.

Мировая премьера картины состоялась на МКФ в Торонто еще в 2017 году. По российским показам дат нет.