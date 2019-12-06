Андрейченко переизбран спикером парламента Беларуси

70-летний Владимир Андрейченко на безальтернативной основе вновь избран председателем Палаты представителей седьмого созыва. Его кандидатуру путем тайного голосования поддержали 109 из 110 депутатов, сообщила БЕЛТА.

Поблагодарил парламентариев за оказанное доверие, спикер, который уже в четвертый раз избирается на этот пост, выразил уверенность в том, что совместными усилиями депутаты будут "результативно решать задачи по социально-экономическому развитию страны".

Впервые, как уже сообщал "СОЮЗ", Андрейченко был избран председателем нижней палаты парламента в октябре 2008 года. Он награжден орденами Отечества II и III степени, удостоен почетного звания "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь". Имеет благодарности президента.