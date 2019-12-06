В мире
06.12.2019 13:00
Текст: Юрий Сизов

Андрейченко переизбран спикером парламента Беларуси

Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Максим Блинов / РИА Новости

70-летний Владимир Андрейченко на безальтернативной основе вновь избран председателем Палаты представителей седьмого созыва. Его кандидатуру путем тайного голосования поддержали 109 из 110 депутатов, сообщила БЕЛТА.

Фото: belrus.ru
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Поблагодарил парламентариев за оказанное доверие, спикер, который уже в четвертый раз избирается на этот пост, выразил уверенность в том, что совместными усилиями депутаты будут "результативно решать задачи по социально-экономическому развитию страны".

Впервые, как уже сообщал "СОЮЗ", Андрейченко был избран председателем нижней палаты парламента в октябре 2008 года. Он награжден орденами Отечества II и III степени, удостоен почетного звания "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь". Имеет благодарности президента.

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