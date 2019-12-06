Цены на нефть перешли к росту на новостях по сделке ОПЕК+

Котировки нефти отреагировали на решение ОПЕК+ увеличить сокращение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки, демонстрируя уверенный рост, сообщает ТАСС. По данным на 18:05 по московскому времени, цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,04%, до 64,68 доллара за баррель. До объявления результатов встречи министров ОПЕК+ цена Brent была на уровне 63,27 доллара за баррель.

Страны ОПЕК+ договорились 6 декабря о дополнительном сокращении добычи нефти с января по март 2020 года на 500 тысяч баррелей в сутки. В целом объем сокращения добычи вырастет с 1,2 млн баррелей в сутки до 1,7 млн баррелей в сутки. Квота России увеличится в 2020 году с 230 баррелей в сутки до 300 баррелей.