Четыре человека погибли на базе ВМС США во Флориде

Четыре человека, включая нападавшего, погибли в пятницу утром, на базе ВМС США во Флориде. Ранения во время стрельбы на базе в Пенсаколе, где служат более 16 тысяч военных и 7,4 тысячи гражданских специалистов, получили не менее десяти человек.

Стрелок, чья личность не раскрывается, открыл огонь на военном аэродроме Пенсакола. Прибывшие на место трагедии силовики ликвидировали нападавшего. Как уточняет Reuters, это вторая стрельба с человеческими жертвами на крупном военном объекте Пентагона на этой неделе.

По данным офиса шерифа округа Эскамбия, в пятницу утром на базе был обнаружен стрелок с автоматическим оружием, который открыл беспорядочную стрельбу. Спустя несколько минут он был ликвидирован заместителем шерифа.

Как заявил шериф округа Дэвид Морган на пресс-конференции в пятницу утром, два его сотрудника были ранены. Одному нападавший выстрелил в руку, другой был ранен в колено, но жизни обоих ничего не угрожает.

Еще восемь человек находятся на лечении в местной баптистской больнице. Представитель США Дональд Трамп был проинформирован и следит за ситуацией, заявил представитель Белого дома.

Отставной контр-адмирал Джон Кирби, военный и дипломатический аналитик CNN, когда-то служивший на базе в Пенсаколе, назвал ее "чудесным местом", где военные, которым разрешено проживать на ее территории с семьями, хорошо ладили с гражданскими лицами.

Напомним, что в среду американский моряк Габриэль Ромеро, находившийся на действительной службе, расстрелял троих гражданских служащих министерства обороны США на Объединенной базе Перл-Харбор-Хикам на Гавайях. Два человека погибли на месте. Нападавший покончил с собой. Стрельба произошла за три дня до 78-й годовщины японской атаки на базу Перл-Харбор. После этого нападения Соединенные Штаты были втянуты во Вторую мировую войну.