Число погибших при пожаре в Одессе увеличилось до четырех

Тело четвертой погибшей извлечено в пятницу вечером спасателями из-под завалов Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где ранее произошел крупный пожар. Как сообщили в пресс-службе МВД Украины, поиски еще 11 человек продолжаются.

Пожар произошел в среду в самый разгар рабочего дня. В это время в историческом здании, где располагалось учебное заведение, находилось по меньшей мере 400 человек. Что послужило причиной возгорания, выясняется. Назначена пожарно-техническая экспертиза.