Geely рассказала, какие новинки привезет в Россию в 2020 году

Geely в 2020 году планирует вывести как минимум две новинки, которые могут изменить представление россиян об этой китайской компании. Речь идет о моделях последней волны, построенных на модульных платформах бренда.

"В первом квартале 2020 года мы планируем запустить кроссовер Coolray. Затем привезем [кросс-купе] FY11", - сообщили "Российской газете" в представительстве Geely.

Старт Coolray компания уже анонсировала. Под таким названием на наш рынок выйдет кроссовер SX11, который показывали россиянам на Московском автосалоне в 2018 году. Машина построена на модульной платформе BMA, созданной китайцами совместно с родственным Volvo.

Технических подробностей пока нет. Скорее всего они появятся в ближайшее время, когда Росстандарт обнародует выданное на автомобиль Одобрение типа транспортного средства. Впрочем, с большой долей вероятности можно говорить, что кроссовер оснастят 3-цилиндровым турбомотором 1.5 мощностью 177 л.с. (255 Нм) в паре с 7-ступенчатым "роботом" с двойным сцеплением.

Coolray войдет в сегмент компактных кроссоверов. Он длиннее Hyundai Creta на 60 мм (4 330 мм против 4 270 мм) при сопоставимой колесной базе (2 600 мм и 2 590 мм), при этом равен по длине кузова Renault Kaptur (4 333 мм), но у "француза" база растянута на 404 мм (до 2 674 мм). Машина получит ряд интересных опций, включая электронную приборную панель и панорамную крышу, ряд функций помощи водителю при движении и большой тачскрин мультимедийка, по-модному вынесенный на торпедо.

Стоимость SX11 в Китае - от 79,8 до 129,8 тысячи юаней. Это диапазон от 723 тысяч до 1,18 млн рублей. В России машина будет дороже, но ориентироваться, как и в Поднебесной, надо на ценовой зазор между Emgrand X7 и Atlas.

Geely FY11. Фото: Пресс-служба Geely.

Что касается FY11, то эта модель - представитель ставшего модным сегмента купе-кроссоверов. Автомобиль Geely можно сравнить с "одноклассником" от Haval. Кузов FY11 короче, чем у F7x на 15 мм (4 605 мм), колесная база - на 25 мм (2 700 мм). При этом Haval существенно дешевле. Он стоит 106,9-154,9 тысячи юаней, а FY11 - 132,8-195,8 тысячи. Разница очевидна даже без перевода в рубли.

Впрочем, высокие цены оправдывает платформа от Volvo (та же, что у XC40) и богатое оснащение. В списке опций есть, например, функция распознавания водителя по лицу. Она идентифицирует человека за рулем и активирует ранее сделанные им установки. Кроме того, доступны адаптивный круиз-контроль, системы автоматического экстренного торможения, удержания в полосе движения и предотвращения столкновений, мониторинг "слепых" зон, камера кругового обзора, помощник парковки и беспроводная зарядка.

Силовые установки - тоже от Volvo. Это та же полуторалитровая "турботройка" на 177 л.с., что и у SX11, а также 2-литровый турбодвигатель мощностью 238 л.с., которые сочетаются с 7-скоростным "роботом" и 8-диапазонным "автоматом" Aisin, передним или полным приводом. Кроме того, в Китае в линейку входят "мягкий" гибрид и подзаряжаемый PHEV.

Напомним, сейчас Geely предлагает россиянам кроссоверы Atlas и Emgrand X7, седан Emgrand 7 и кросс-хэтч GS.