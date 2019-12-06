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06.12.2019 03:25
Рубрика: В мире

Грузовой корабль Dragon успешно выведен на орбиту

Ракета SpaceX Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал, 5 декабря 2019 г. Фото: REUTERS/Florida Today-USA TODAY NETWORK Ракета SpaceX Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал, 5 декабря 2019 г. Фото: REUTERS/Florida Today-USA TODAY NETWORK
Ракета SpaceX Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал, 5 декабря 2019 г. Фото: REUTERS/Florida Today-USA TODAY NETWORK

Ракета-носитель Falcon 9 в четверг успешно вывела на орбиту грузовой космический корабль Dragon. На его борту - груз для Международной космической станции. Предполагается, что на МКС Dragon прибудет восьмого декабря.

Фото: iStock
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Старт ракеты-носителя с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в четверг в 20.29 мск. Ранее запуск планировался на среду, однако был отложен из-за погоды, пишет РИА Новости.

Корабль доставит на МКС почти три тонны груза - материалы для научных экспериментов и предметы первой необходимости. На Землю Dragon вернется с результатами научной работы экипажа станции.

Напомним, в начале ноября партию грузов на МКС доставил космический корабль Cygnus. Впервые космонавты и астронавты получили скоропортящиеся грузы, которые загружаются в корабль не раньше, чем за 24 часа до старта. Кроме того, космический грузовик привез экспериментальный духовой шкаф, который позволит готовить пищу в условиях гравитации.

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