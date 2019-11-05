Космический грузовик Cygnus успешно пристыковался к МКС

Грузовой космический корабль Cygnus в понедельник успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Стыковку начали астронавты США Джессика Меир и Кристина Кук при помощи механического манипулятора, а затем управление перешло к специалистам Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Ракета-носитель с Cygnus стартовала с космодрома в Виргинии второго ноября, а уже четвертого ноября корабль прибыл к станции. Он доставил около 3,7 тонны груза. Это предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов, в том числе новинка - специальный жилет для защиты от космической радиации, пишет РИА Новости.

Впервые Cygnus доставил на орбиту скоропортящиеся грузы, которые загружаются в корабль не раньше, чем за 24 часа до старта. Кроме того, космический грузовик привез экспериментальный духовой шкаф, который позволит готовить пищу в условиях гравитации.

Напомним, сейчас на МКС находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано. Скворцов, Пармитано и Кук вернутся на Землю в феврале 2020 года. В октябре Кук и Меир совершили первый в истории парный выход женщин в открытый космос с борта МКС.