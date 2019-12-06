Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
06.12.2019 17:00
Рубрика: Легковые авто

Когда электрокары сравняются с обычными автомобилями по цене

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Сегодня электромобили обходятся потребителям дороже, чем машины с двигателями внутреннего сгорания, как при покупке или аренде, так и в эксплуатации.

Но тенденция неуклонно меняется и через 7-10 лет электромобили перестанут быть прерогативой состоятельных потребителей, а станут по-настоящему массовым продуктом. К такому выводу пришел немецкий аналитик Матиас Шмидт, ознакомившийся с данными и планами Volkswagen.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

На диаграмме из документов Volkswagen приводится сравнение совокупной стоимости владения (total operation costs, TCO) дизельного Golf VII и соплатформенного электрического e-Golf. Электромобиль почти вдвое дороже обычного "Гольфа" при покупке / аренде и чуть дешевле в эксплуатации. Но итоговый TCO у него значительно выше, хотя часть разницы позволяют отбить госсубсидии на покупку электромобилей. В диаграмме не приводятся точные цифры - это сделано специально, поскольку отражается средняя по развитым европейским странам ситуация.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Volkswagen анонсировал купеобразный кроссовер на базе Polo

С электромобилями Volkswagen второй волны, которые сделаны на собственной платформе MEB, картина ожидается другая - их TCO будет не выше, чем у машин с ДВС. Да, они останутся чуть дороже при покупке, но эта разница легко отобьется госсубсидиями.

Первой моделью на платформе MEB является компактный электрический хэтчбек ID.3, его производство в Германии стартовало в начале ноября 2019 года, в продажу машина поступит в апреле 2020 года. Преимущество MEB - она изначально создана под применение электрической силовой установки. Это позволило инженерам наделить шасси оптимальной и технологичной конструкцией, не прибегая к компромиссам, которые неизбежны при конвертации платформы с ДВС под использование электропривода.

Фото: Volkswagen.

Компромиссы, как правило, усложняют конструкцию и негативно сказываются на себестоимости изделия (удорожают его). MEB рассчитана на массовое производство в объеме сотен тысяч в год, что позволяет достигать эффекта масштаба, снижающего себестоимость изделия.

Фото: Пресс-служба Kia
Kia Seltos для России: стали известны подробности

Ситуация с Volkswagen отражает общую тенденцию - автопроизводители внедряют первые чисто электрические платформы, благодаря которым удается снизить цену электромобилей.

В следующем поколении, через 7-10 лет, когда забота об экологии сделает использование ДВС еще более дорогостоящим, и рыночная доля электромобилей будет преобладать, стоимость их использования для потребителя сравняется.

КамАЗ рассекретил премиальный самосвал с новой кабиной от Mercedes
Ravon предложил большие скидки. Без них машины не покупают
#Volkswagen