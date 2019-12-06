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06.12.2019 23:02
Рубрика: Спорт

Косторная обыграла Загитову в Турине

Текст: Анна Козина
Российский фигуристки лидируют после короткой программы в финале Гран-при в Турине. Первое место с мировым рекордом занимает Алена Косторная, которая обошла олимпийскую чемпионку Алину Загитову и Анну Щербакову. Напомним, что все девушки тренируются у одного тренера - Этери Тутберидзе.
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

За короткую программу 16-летняя Косторная набрала 85,45 балла и обновила свой же мировой рекорд, установленный на последнем этапе Гран-при в Японии (85,04 балла). Косторная блестяще сделала тройной аксель - сложнейший прыжок в женском одиночном катании, тройной лутц и каскад "тройной флип - тройной тулуп".

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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Загитова начала прокат с фирменного каскада "тройной лутц - тройной риттбергер", который помог ей выиграть Олимпиаду. Также Алина исполнила двойной аксель и тройной флип, получив "сизонз бест" - 79,60 балла.

Личный рекорд установила Анна Щербакова, которая получила от судей 78,27 балла. Она безошибочно исполнила короткую программу, в том числе сделав каскад "лутц- риттбергер".

Еще одна ученица Тутберидзе Александра Трусова пока занимает пятое место (71,45), пропустив вперед американку Брэди Теннелл (72,20). Но в короткой программе Трусова пошла на риск, заявив тройной аксель.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Российские фигуристки провели неоднозначную тренировку перед финалом Гран-при

Совсем недавно появилось видео удачного прыжка на тренировке. И вот уже Саша вставила его в программу в финале Гран-при. Ведь в короткой нельзя исполнять четверные, а без элементов ультра-си Трусова проигрывала соперницам с "трикселем" в арсенале. У Саши было мало времени, чтобы "напрыгать" новый элемент, но она рискнула. Аксель не получался на разминке, в прокате Саша его скрутила, но упала на приземлении. Однако тройной флип и каскад "тройной лутц - тройной тулуп" были сделаны чисто. С "квадами" в произвольной программе она еще поборется и за пьедестал, и даже за победу.

Последнее место после первого дня соревнований заняла японка Рика Кихира. Она сделала тройной аксель, но со степ-аутом, а потом упала с каскада "флип-тулуп". Ее оценки - 70,71 балла.

Медали в женском одиночном катании будут разыграны завтра.

Спорт Фигурное катание
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