Российский фигуристки лидируют после короткой программы в финале Гран-при в Турине. Первое место с мировым рекордом занимает Алена Косторная, которая обошла олимпийскую чемпионку Алину Загитову и Анну Щербакову. Напомним, что все девушки тренируются у одного тренера - Этери Тутберидзе.

За короткую программу 16-летняя Косторная набрала 85,45 балла и обновила свой же мировой рекорд, установленный на последнем этапе Гран-при в Японии (85,04 балла). Косторная блестяще сделала тройной аксель - сложнейший прыжок в женском одиночном катании, тройной лутц и каскад "тройной флип - тройной тулуп".

Загитова начала прокат с фирменного каскада "тройной лутц - тройной риттбергер", который помог ей выиграть Олимпиаду. Также Алина исполнила двойной аксель и тройной флип, получив "сизонз бест" - 79,60 балла.

Личный рекорд установила Анна Щербакова, которая получила от судей 78,27 балла. Она безошибочно исполнила короткую программу, в том числе сделав каскад "лутц- риттбергер".

Еще одна ученица Тутберидзе Александра Трусова пока занимает пятое место (71,45), пропустив вперед американку Брэди Теннелл (72,20). Но в короткой программе Трусова пошла на риск, заявив тройной аксель.

Совсем недавно появилось видео удачного прыжка на тренировке. И вот уже Саша вставила его в программу в финале Гран-при. Ведь в короткой нельзя исполнять четверные, а без элементов ультра-си Трусова проигрывала соперницам с "трикселем" в арсенале. У Саши было мало времени, чтобы "напрыгать" новый элемент, но она рискнула. Аксель не получался на разминке, в прокате Саша его скрутила, но упала на приземлении. Однако тройной флип и каскад "тройной лутц - тройной тулуп" были сделаны чисто. С "квадами" в произвольной программе она еще поборется и за пьедестал, и даже за победу.

Последнее место после первого дня соревнований заняла японка Рика Кихира. Она сделала тройной аксель, но со степ-аутом, а потом упала с каскада "флип-тулуп". Ее оценки - 70,71 балла.

Медали в женском одиночном катании будут разыграны завтра.