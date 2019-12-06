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06.12.2019 13:30
Рубрика: Власть

Кремль озвучил ожидания от встречи "нормандской четверки"

Текст: Кира Латухина
Безопасность саммита "нормандской четверки" в Париже будет обеспечена, не сомневаются в Кремле. Настрой серьезный. А ожидание одно - способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС

"Мы не преувеличивали бы опасность для проведения саммита, - ответил Песков на вопрос о возможном влиянии митингов протеста во Франции на проведение встречи в "нормандском формате". - Мы убеждены, что французские власти в состоянии и прекрасно обеспечат необходимые условия для проведения встречи".

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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"Настрой серьезный, - продолжил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, с каким настроем российский лидер едет в Париж. - Ожидание одно - способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны, обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения Минских договоренностей, не допустить какие-либо попытки размывания Минских договоренностей и осуществить столь важные двусторонние встречи и с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и с президентом Украины Владимиром Зеленским".

Идею Зеленского создать муниципальную стражу в Донбассе, в составе которой были бы украинские военные, представители ОБСЕ и самопровозглашенных республик, в Кремле узнали из СМИ. "Поэтому сейчас комментировать не считаю возможным. Будет понедельник, будет встреча "четверки", будет предметное профессиональное обсуждение и уже по итогам можно будет что-то говорить", - заключил Песков.

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