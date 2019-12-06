Кремль озвучил ожидания от встречи "нормандской четверки"

"Мы не преувеличивали бы опасность для проведения саммита, - ответил Песков на вопрос о возможном влиянии митингов протеста во Франции на проведение встречи в "нормандском формате". - Мы убеждены, что французские власти в состоянии и прекрасно обеспечат необходимые условия для проведения встречи".

"Настрой серьезный, - продолжил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, с каким настроем российский лидер едет в Париж. - Ожидание одно - способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны, обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения Минских договоренностей, не допустить какие-либо попытки размывания Минских договоренностей и осуществить столь важные двусторонние встречи и с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и с президентом Украины Владимиром Зеленским".

Идею Зеленского создать муниципальную стражу в Донбассе, в составе которой были бы украинские военные, представители ОБСЕ и самопровозглашенных республик, в Кремле узнали из СМИ. "Поэтому сейчас комментировать не считаю возможным. Будет понедельник, будет встреча "четверки", будет предметное профессиональное обсуждение и уже по итогам можно будет что-то говорить", - заключил Песков.