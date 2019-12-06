Лавров провел переговоры со спецпосланником генсека ООН по Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии, норвежским дипломатом Гейром Педерсеном. Они пообщались "на полях" международной конференции "Средиземноморье: Римский диалог", посвященной проблемам безопасности в регионе - от терроризма и вооруженных конфликтов до миграции и изменения климата. Ожидается, что 6 декабря глава российского МИД примет участие в специальной дискуссии в рамках форума.

Встреча Лаврова и Педерсена - преемника Стаффана де Мистуры на посту спецпосланника по Сирии, сдавшего свои полномочия в январе этого года, проходит в преддверии очередного раунда "астанинских переговоров", намеченных на 10-11 декабря. Как известно, они призваны содействовать политическому урегулированию между официальным Дамаском и сирийской оппозицией при непосредственном посредничестве России, Турции и Ирана. Несмотря на активные усилия, господину де Мистуре, со своей стороны, так и не удалось придать решающий импульс трудному процессу формирования состава конституционного комитета, который завершился уже во время миссии Педерсена.

С конца октября в Женеве состоялось два заседания Комитета, в который вошли по 50 представителей от правительства, оппозиционных сил и гражданского общества САР. Другое дело, что к прорыву они не привели - а перспективы начала реальной работы над новым проектом Конституции республики пока еще более чем туманны. В частности, в последний раз стороны, не сумевшие договориться по повестке, обвинили друг друга в нарушении регламента. О том, что практических итогов достичь не удалось, признал сам господин Педерсен, который в рамках "челночной дипломатии" проводил по отдельности консультации как с представителями Асада, так и с его противниками.