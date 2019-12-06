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06.12.2019 14:18
Рубрика: В мире

Лавров провел переговоры со спецпосланником генсека ООН по Сирии

Текст: Екатерина Забродина (Рим)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии, норвежским дипломатом Гейром Педерсеном. Они пообщались "на полях" международной конференции "Средиземноморье: Римский диалог", посвященной проблемам безопасности в регионе - от терроризма и вооруженных конфликтов до миграции и изменения климата. Ожидается, что 6 декабря глава российского МИД примет участие в специальной дискуссии в рамках форума.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Встреча Лаврова и Педерсена - преемника Стаффана де Мистуры на посту спецпосланника по Сирии, сдавшего свои полномочия в январе этого года, проходит в преддверии очередного раунда "астанинских переговоров", намеченных на 10-11 декабря. Как известно, они призваны содействовать политическому урегулированию между официальным Дамаском и сирийской оппозицией при непосредственном посредничестве России, Турции и Ирана. Несмотря на активные усилия, господину де Мистуре, со своей стороны, так и не удалось придать решающий импульс трудному процессу формирования состава конституционного комитета, который завершился уже во время миссии Педерсена.

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С конца октября в Женеве состоялось два заседания Комитета, в который вошли по 50 представителей от правительства, оппозиционных сил и гражданского общества САР. Другое дело, что к прорыву они не привели - а перспективы начала реальной работы над новым проектом Конституции республики пока еще более чем туманны. В частности, в последний раз стороны, не сумевшие договориться по повестке, обвинили друг друга в нарушении регламента. О том, что практических итогов достичь не удалось, признал сам господин Педерсен, который в рамках "челночной дипломатии" проводил по отдельности консультации как с представителями Асада, так и с его противниками.

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