Названо преимущество ядерного оружия России перед США

Своевременная модернизация позволила России значительно обойти США в сфере наземного ядерного оружия. Об этом в интервью ТРК "Звезда" рассказал конструктор межконтинентальных ракет "Булава" и "Ярс" Юрий Соломонов.

Он пояснил, что Россия своевременно использовала серьезные интеллектуальные ресурсы для модернизации своего наземного ядерного оружия. "В США последняя модернизация проводилась 10-15 лет назад. Их группировка очень старая, с 60-х годов. В свое время у них были попытки создать ПГРК, в 80-е годы была ракета маленького веса подвижного базирования Midgetman. Но у них все сопряжено с огромными финансовыми затратами, они на это не идут", - подчеркнул Соломонов.

По словам конструктора, именно ракета "Ярс" стала гордостью российского оборонного комплекса. Он напомнил, что межконтинентальная баллистическая ракета обладает новыми двигательными установками, имеет современное боевое оснащение и более высокую боевую эффективность. Напомним, сейчас в распоряжении РВСН состоят по меньшей мере 18 ракетных полков, вооруженных баллистическими ракетами "Ярс" в мобильных и шахтных пусковых установках.