Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
06.12.2019,  
10:06
Текст:  Майя Бирюкова

Названо преимущество ядерного оружия России перед США

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Своевременная модернизация позволила России значительно обойти США в сфере наземного ядерного оружия. Об этом в интервью ТРК "Звезда" рассказал конструктор межконтинентальных ракет "Булава" и "Ярс" Юрий Соломонов.

Фото: Serguei S. Dukachev / wikimedia.org
В США оценили уникальный советский супер-танк для ядерной войны

Он пояснил, что Россия своевременно использовала серьезные интеллектуальные ресурсы для модернизации своего наземного ядерного оружия. "В США последняя модернизация проводилась 10-15 лет назад. Их группировка очень старая, с 60-х годов. В свое время у них были попытки создать ПГРК, в 80-е годы была ракета маленького веса подвижного базирования Midgetman. Но у них все сопряжено с огромными финансовыми затратами, они на это не идут", - подчеркнул Соломонов.

По словам конструктора, именно ракета "Ярс" стала гордостью российского оборонного комплекса. Он напомнил, что межконтинентальная баллистическая ракета обладает новыми двигательными установками, имеет современное боевое оснащение и более высокую боевую эффективность. Напомним, сейчас в распоряжении РВСН состоят по меньшей мере 18 ракетных полков, вооруженных баллистическими ракетами "Ярс" в мобильных и шахтных пусковых установках.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net
Настоящий раритет: советские авиадесантные САУ отстрелялись во Вьетнаме 05.12.2019
Результаты испытаний: "Бумеранги" получат обновленные бронекорпуса 04.12.2019
Завершились предварительные испытания БТР и БМП на шасси "Бумеранг" 04.12.2019
ракеты
Фото: Artemis Dread/wikimedia.org
Трофейный украинский танк "Булат" модернизировали в ЛНР 05.12.2019
Россия удвоит число кораблей с "Калибрами" 04.12.2019
Летающий клинок: ракета с лезвиями уничтожила боевиков в Сирии 04.12.2019
ядерное оружие
Фото: CEphoto, Uwe Aranas/Wikimedia.org
Китай построит седьмой авианосец 05.12.2019
Поезд номер ноль: БЖРК "Молодец" был принят на вооружение 30 лет назад 28.11.2019
РДС-37 : как испытания водородной бомбы помогли создать ядерный щит 23.11.2019