Нефть дешевеет в ожидании заседания ОПЕК+

Цены на нефть перешли к снижению, в ожидании финального решения по сделке ОПЕК+ по сокращению добычи, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.10 по Москве, цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до 63,16 доллара за баррель, что на $0,23 (0,36%) ниже цены на момент закрытия предыдущей сессии, сообщает "Интерфакс".

На торгах ждут новостей из Вены, где проходит встреча министров стран ОПЕК+. На встрече 5 декабря мониторинговый комитет сделки рекомендовал участникам пакта дополнительно сократить добычу на 500 тыс. баррелей в день, но до конкретных решений и распределения квот сокращения дело не дошло. В результате, котировки барреля после роста на ожиданиях от встречи министров стран ОПЕК+ пошли вниз.