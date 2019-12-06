Неизвестные похитили пациентов центра для наркозависимых в Мексике

В мексиканском городе Ирапуато вооруженные люди совершили налет на реабилитационный центр для наркозависимых. Злоумышленники похитили более 20 пациентов.

Власти нашли 13 похищенных на улицах города. Они были без обуви и одежды. Местонахождение еще десяти человек остается неизвестным, передает РИА Новости.

Как признались найденные пациенты, похитители расспрашивали их о распространении наркотиков.

Между тем уровень убийств в Мексике вырос до исторически высокого уровня, увеличившись на два процента за первые десять месяцев президентства Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Федеральные чиновники заявили, что в 2019 году было совершено 29 414 убийств по сравнению с 28 869 за тот же период 2018 года.