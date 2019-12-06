Обозреватель "РГ" победила в конкурсе Национального агентства развития квалифиаций

Национальное агентство развития квалификаций и Союз журналистов России подвели итоги III Конкурса для журналистов, СМИ и авторов социальных медиа "Национальная система квалификаций в отражении российских СМИ".

Фото: "РГ"

Среди участников конкурса - журналисты, фотографы, блогеры и даже карикатуристы. Конкурсные материалы оценивала экспертная комиссия под руководством председателя Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям, президента РСПП Александра Шохина.

Лауреатом в одной из 11 конкурсных номинаций - "Лучший журналистский материал в печатных СМИ" стала обозреватель отдела науки и образования "Российской газеты" Мария Агранович.

Награду вручили за материал "Диплом теряет в цене".

В нем гендиректор Национального агентства развития квалификаций Александр Лейбович рассказывает о том, почему компании не довольны качеством обучения в вузах и как будут меняться университетские программы с учетом появления новых профессий и новых навыков.