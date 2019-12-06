Опрос: Большинство украинцев выступают за компромисс по Донбассу

Большинство жителей Украины поддерживают некоторые компромиссы по Донбассу в преддверии саммита "нормандской четверки" в Париже. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии совместно с фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

По данным местных социологов, 58,5 процентов населения страны считают, что ради мира стоит согласиться "на определенные компромиссы, но не на все". В исследовании приняли участие 2 тысячи человек из всех областей Украины. Сообщается, что погрешность выборки не превышает 2 процентов.

Саммит "нормандской четверки" состоится 9 декабря. В рамках мероприятия запланированы встречи президента России Владимира Путина с главами Франции, Германии и Украины. Как сообщил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле ожидают, что переговоры будут способствовать "урегулированию ситуации на юго-востоке Украины и подтвердят безальтернативность "Минска-2".