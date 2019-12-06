Платформа для рывка в фарминдустрии сформирована

Удалось ли достичь целевых индикаторов, предусмотренных программой до 2020 года? Об этом "РГ" рассказал директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин

Алексей Викторович, каковы предварительные результаты выполнения госпрограммы "Фарма-2020" в этом году?

Алексей Алехин: При инициировании госпрограммы мы справедливо рассуждали, что при наличии четкого регуляторного ландшафта, модернизации производственной платформы, комплекса мер поддержки отечественных производителей, появление собственного конкурентного продукта будет вопросом времени. И оказались правы.

Одной из задач было сформировать необходимую производственную базу, позволившую противостоять неблагоприятным макроэкономическим процессам и обеспечить устойчивое развитие отечественной фармпромышленности. Это удалось благодаря успешной реализации госпрограммы.

В течение 2019 года фармрынок оставался одним из динамично растущих несырьевых сегментов российской экономики. За первое полугодие 2019 года объем рынка превысил 697 миллиардов рублей, что больше показателя за тот же период 2018 года на 13,7 процента. Доля лекарств российского производства достигла 29,5 процента в стоимостном выражении и 60,6 процента - в натуральном.

Один из наиболее важных сегментов с точки зрения импортозамещения - производство лекарств, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов (перечень ЖНВЛП). Свыше 80 процентов позиций уже производится на территории России, причем большая часть - по полному циклу. За годы программы разработано и выведено на рынок более 100 лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, который является основой системы лекарственного обеспечения граждан. В первой половине 2019 года треть рынка госзакупок составили отечественные препараты (29,56 процента).

Были зарегистрированы четыре лекарственных препарата для лечения редких (орфанных) заболеваний, поддержанные в рамках госпрограммы. Выход лишь двух из них позволит снизить стоимость года терапии трех тяжелых заболеваний на 25 процентов. Кроме того, с начала года зарегистрировано три современных отечественных инсулина, производство которых будет осуществляться по полному производственному циклу. Российские производители выводят на рынок и самостоятельно разработанные инновационные молекулы - с 2016 года появились на рынке семь таких препаратов.

Каков объем инвестиций в отрасль за годы выполнения госпрограммы?

Алексей Алехин: За 2011-2019 годы суммарно в отрасль было инвестировано более 200 миллиардов рублей, что позволило запустить производственные площадки, оборудованные по международным стандартам.

Новые заводы или модернизированные производственные линии появляются каждый год. За 2018-2019 годы открыты предприятия или новые производственные линии в Московской, Белгородской и Ярославской областях. В том числе и первая очередь российско-индийского фармзавода по производству лекарств от туберкулеза, ВИЧ, онкологии, гепатита и других тяжелых заболеваний. Состоялся запуск новой производственной площадки по выпуску 12 лекарственных препаратов вблизи Санкт-Петербурга. Запланировано открытие научно-производственного центра по созданию биологических субстанций и готовых лекарств на площадке "Нойдорф".

Министерство предложило целый ряд мер по поддержке фарминдустрии. Сработали ли они?

Алексей Алехин: Одним из эффективных инструментов развития фармацевтической и медицинской промышленности стал специальный инвестиционный контракт (СПИК). Общий объем инвестиций в рамках уже заключенных шести СПИКов составляет около 9 миллиардов рублей.

Минпромторг России разработал новые механизмы господдержки - возмещения части затрат на реализацию проектов по разработке современных технологий, организации производства и реализации конкурентоспособных медицинских изделий.

Фонд развития промышленности предоставляет льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий по ставке от 1 до 5 процентов годовых. Средства предоставляются на срок до 7 лет в объеме от 50 до 750 миллионов рублей по ставке 1, 3 и 5 процентов годовых. Это стимулирует приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

В 2019 году в рамках Петербургского международного экономического форума Минпромторг России и "Российская венчурная компания" анонсировали создание венчурного фонда, ориентированного на оказание поддержки инновационным проектам в области фармацевтической и медицинской промышленности. Объемы финансирования на 2019-2021 годы из федерального бюджета составят 4,5 миллиарда рублей (по 1,5 миллиарда ежегодно) - на условиях привлечения внебюджетных источников в объеме не менее суммы госфинансирования.

Вырос ли экспорт российской фармпродукции в 2019 году? Есть ли перспективы для его увеличения в ближайшем будущем?

Алексей Алехин: Минпромторг России является активным участником реализации Национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Цель фарпромышленности - увеличение к 2024 году показателей объема экспорта в четыре раза. За 9 месяцев 2019 года физические объемы экспорта фармпродукции выросли на 5,6 процента по сравнению с тем же периодом 2018 года. В стоимостном выражении, согласно статистике "Российского экспортного центра", рост составил около 9 процентов.

Наши лекарства экспортируются более чем в 120 стран мира, основными рынками экспорта для российских лекарственных средств остаются страны СНГ (около 50 процентов экспорта). Активные поставки идут в Корею, Вьетнам и Шри-Ланку (на эти страны приходится около 3 процентов общего экспорта). Перспективным странами являются Нигерия, Судан, Марокко (на эти страны приходится более 6 процентов общего экспорта). Основную долю экспорта составляют вакцины, ноотропные средства, препараты для лечения неврологических и офтальмологических заболеваний, иммуномодуляторы, препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, гастроэнтерологических, инфекционных заболеваний, нарушений обмена веществ, лекарственные средства для лечения туберкулеза, ВИЧ/СПИД, онкологических заболеваний, сахарного диабета. Доля высокотехнологичной продукции, в частности - современных биотехнологических лекарств, наиболее востребованных в мире, в общей структуре экспорта пока незначительна. Однако ситуация с высокотехнологичной продукцией меняется на глазах.

Особо сложная задача - разработка инновационных отечественных препаратов. Есть ли успехи здесь?

Алексей Алехин: У нас уже сформирован хороший задел в сегменте сложных биотехнологических продуктов и инновационных лекарств. В их числе - моноклональные антитела для лечения онкологических заболеваний, ревматоидного артрита, псориаза, препараты для лечения гемофилии, рекомбинантные белки, аналоги инсулина и многое другое.

С 2016 года в рамках госпрограммы на рынок вышло семь инновационных препаратов для лечения сахарного диабета второго типа, ВИЧ-инфекции, гепатита С, тяжелого псориаза, а также новые антибиотики. Среди преимуществ отечественных разработок - удобство применения, а также значительное снижение стоимости лечения социально-значимых заболеваний. Проведение доклинических и клинических исследований, а также трансфер зарубежных разработок перечисленных препаратов получили господдержку в сумме 1 миллиард 664 миллиона рублей. В 2019 году на рынок вышло три из этих семи препаратов. Четыре уже включены в перечень ЖНВЛП.

На разных стадиях доклинических и клинических исследований сейчас находятся инновационные препараты для лечения метастатической меланомы, плохо отвечающих на иммунотерапию опухолей (их аналоги отсутствуют на рынке), метастатического рака молочной железы, не имеющего аналога в мире инновационного препарата для лечения спаечной болезни. Он уже запатентован более чем в 20 странах мира, его экспортный потенциал оценивается в сумму 1-1,5 миллиарда долларов к 2030 году. Самой эффективной инвестицией в здоровье нации считается иммунопрофилактика. И здесь у нас тоже есть достижения.

Компания "НПО Петровакс Фарм" зарегистрировала четырехвалентную инактивированную субъединичную адъювантную вакцину для профилактики гриппа. Это самая современная из существующих противогриппозных вакцин в мире, созданная с использованием антигенсберегающей технологии, с высокой профилактической эффективностью и безопасностью.

Одна из самых быстро развивающихся областей современной медицины - генная терапия. У нас активно нарабатывается опыт регулирования сегмента разработки и производства геннотерапевтических лекарственных препаратов, предназначенных для терапии таких тяжелых наследственных заболеваний, как гемофилия, миодистрофия Дюшенна, спинальная мышечная атрофия и другие, а также для лечения врожденных и приобретенных нарушений зрения.