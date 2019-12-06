Подходы к этическим нормам общения ИИ и человека появятся в 2020 году

Основные подходы к регулированию этических аспектов взаимодействия искусственного интеллекта и человека могут быть сформулированы в России в 2020 году. Об этом, отвечая на вопрос "Российской газеты" на брифинге заявил вице-премьер Максим Акимов.

"Искусственный интеллект - квази-субъект. Именно поэтому важно четко определить, что он может, а что нет, провести границу между экспертной поддержкой человеческих решений и принятий решения за человека. Это предмет очень большой работы", - сказал Максим Акимов.

Ее, по словам вице-премьера, ведет консорциум во главе со Сбербанком.

"Там несколько десятков компаний - почти все, кто занимаются в России темой искусственного интеллекта. И, конечно, мы также участвуем в этой работе, - отметил вице-премьер. - Думаю, основные подходы к регулированию сформулируем в течение первого полугодия. Как ни странно, технологии - довольно зрелая: мы в России уже давно взаимодействуем с искусственным интеллектом, например, общаемся с ботами и решаем с их помощью разные вопросы. Нужно придать этому процессу какую-то системность и законодательную основу".

О необходимости создания этических правил взаимодействия искусственного интеллекта и человека говорил президент Владимир Путин глава на пленарном заседании конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey в Москве. Разработку кодекса также предполагает утвержденная стратегия по развитию ИИ.