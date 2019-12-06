Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 ноября 2019 г. N 50 г. Москва "О некоторых вопросах, возникающих в связи с рассмотрением судами административных дел о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке"

В целях обеспечения единообразного применения судами общей юрисдикции законодательства при производстве по административным делам о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать следующие разъяснения.

1. Конституция Российской Федерации, определяя основы конституционного строя и закрепляя права и свободы человека и гражданина, гарантирует каждому право на охрану здоровья (часть 2 статьи 7, статья 41). Сохранение и укрепление здоровья граждан является обязанностью государства, что предполагает необходимость применения к гражданам, страдающим инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, и не соблюдающим правила, позволяющие предотвратить возникновение заболеваний у других лиц, мер государственного принуждения. К числу заболеваний, представляющих опасность для окружающих, относится туберкулез.

Применение мер государственного принуждения должно осуществляться в строгом соответствии с процессуальными правилами, гарантирующими достижение целей таких мер и исключающими возможность произвольного или несоразмерного ограничения прав и свобод человека и гражданина (Федеральный закон от 18 июня 2001 года N 77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации", Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (далее - КАС РФ, Кодекс).

2. Согласно части 1 статьи 281 КАС РФ, статье 1, пункту 2 статьи 8, пункту 2 статьи 10 Федерального закона "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации" административное исковое заявление о госпитализации в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке может быть подано в отношении следующих лиц:

гражданина, больного заразной формой туберкулеза и неоднократно нарушающего санитарно-противоэпидемический режим;

гражданина, умышленно уклоняющегося от обследования в целях выявления туберкулеза (лица с подозрением на туберкулез, лица, находящегося или находившегося в контакте с источником туберкулеза) или гражданина, умышленно уклоняющегося от лечения туберкулеза (больного туберкулезом).

3. Под неоднократным нарушением санитарно-противоэпидемического режима понимается, в частности, двух- и более кратное нарушение обязанностей, установленных статьей 13 Федерального закона "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации".

Умышленное уклонение гражданина с подозрением на туберкулез от прохождения обследования или умышленное уклонение больного туберкулезом от лечения может быть установлено в случае, если в отношении гражданина имеется первичная медицинская информация соответственно о возможном либо имеющемся заболевании туберкулезом и он был предупрежден о необходимости прохождения обследования или дополнительного лечения, но без уважительных причин не прошел соответствующее обследование или лечение (пункт 2 статьи 10, статья 13 Федерального закона "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации").

4. Согласно части 2 статьи 281 КАС РФ административное исковое заявление о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке подается руководителем медицинской противотуберкулезной организации, представителем такой организации, наделенным полномочием на подачу административного искового заявления в суд, либо прокурором.

Как следует из подпункта 2 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", правом на подачу административного искового заявления о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке наделены главные государственные санитарные врачи и их заместители.

5. Административное исковое заявление о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке подается в суд по адресу медицинской противотуберкулезной организации, в которой гражданин находится под диспансерным наблюдением (часть 4 статьи 23 КАС РФ).

Административное исковое заявление о госпитализации в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке гражданина, не находящегося под диспансерным наблюдением в такой организации, подается по месту его жительства, пребывания или фактического нахождения (часть 3 статьи 22 КАС РФ).

6. Суд отказывает в принятии административного искового заявления, прекращает производство по административному делу о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке, если имеется вступившее в законную силу и подлежащее исполнению решение суда о госпитализации в ту же медицинскую противотуберкулезную организацию того же гражданина по тем же основаниям (пункт 4 части 1 статьи 128, пункт 2 части 1 статьи 194 КАС РФ).

Вместе с тем вступление в законную силу решения суда об отказе в удовлетворении административного иска о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке не исключает предъявление в дальнейшем нового административного иска о соответствующей госпитализации того же лица со ссылкой на иные обстоятельства, служащие основанием для госпитализации.

7. После принятия административного искового заявления к производству судья вправе потребовать устранить в установленный им разумный срок недостатки данного заявления и документов, приложенных к заявлению, выражающиеся в несоблюдении норм, предусмотренных статьями 125, 126, 281 КАС РФ, а при их неустранении в указанный срок - оставить административное исковое заявление без рассмотрения (пункт 5 части 1 статьи 196, часть 2 статьи 282 КАС РФ). С учетом необходимости незамедлительного рассмотрения и разрешения административного дела о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке требование об устранении соответствующих недостатков может быть изложено в определении о принятии административного искового заявления к производству.

Вместе с тем административное исковое заявление о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке не может быть оставлено без рассмотрения на основании пункта 5 части 1 статьи 196 КАС РФ в связи с неприложением к нему документов, подтверждающих вручение копии заявления административному ответчику, если суду представлены доказательства того, что административный ответчик отсутствует по ранее известному месту жительства (месту пребывания) или отказался от получения копии (статья 1651 Гражданского кодекса Российской Федерации).

8. В случае возбуждения производства по административному делу о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке на основании административного искового заявления прокурора, главного государственного санитарного врача или его заместителя медицинская противотуберкулезная организация, в которой больной туберкулезом находится под диспансерным наблюдением и (или) в которую он подлежит госпитализации, привлекается к участию в административном деле в качестве заинтересованного лица (статья 47, часть 4 статьи 283 КАС РФ).

При этом, как следует из части 5 статьи 54 КАС РФ, медицинская организация может вести дело в суде, в том числе участвовать в судебном заседании, как через представителей, имеющих высшее юридическое образование, так и через работников организации, уполномоченных на ведение ее дел в суде нормативными правовыми актами или учредительными документами организации.

9. В целях охраны жизни и здоровья граждан, присутствующих в здании суда, судей и работников аппарата суда судебное заседание по административному делу о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке при наличии технической возможности может проводиться путем использования систем видео-конференц-связи суда и медицинской противотуберкулезной организации либо судом может быть назначено выездное судебное заседание в соответствующей медицинской противотуберкулезной организации, в которой обеспечены условия безопасного нахождения судьи, секретаря судебного заседания и участников судебного разбирательства.

10. В случаях неизвестности места жительства (места пребывания) лица, в отношении которого решается вопрос о госпитализации в медицинскую противотуберкулезную организацию, отказа данного лица от принятия судебного извещения, неявки такого лица, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания, без уважительных причин в судебное заседание суд вправе рассмотреть административное дело с участием в судебном заседании представителя административного ответчика, а при его отсутствии - с участием в судебном заседании назначенного судом адвоката (часть 4 статьи 54, часть 6 статьи 277, часть 1 статьи 283 КАС РФ, статья 10 Федерального закона "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации").

Неявка в судебное заседание прокурора, представителя медицинской противотуберкулезной организации, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, не является препятствием к рассмотрению и разрешению административного дела, если суд не признал их явку обязательной (часть 5 статьи 283 КАС РФ).

11. С учетом того, что материалы административных дел о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке содержат сведения, составляющие врачебную тайну, по ходатайству административного ответчика или его представителя разбирательство по таким делам может осуществляться в закрытом судебном заседании (статья 11, часть 3 статьи 283 КАС РФ, статья 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", статья 12 Федерального закона "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации").

Судам также следует учитывать, что о разбирательстве административного дела в закрытом судебном заседании выносится мотивированное определение суда (часть 6 статьи 11 КАС РФ).

12. Поскольку от принятия и исполнения решения по административному делу о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке зависит защита основных конституционных прав и свобод административного ответчика и неопределенного круга лиц, суд не принимает отказ административного истца от административного иска о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке, за исключением случая, когда данный отказ обусловлен добровольным удовлетворением заявленных требований (часть 5 статьи 46 КАС РФ).

В случае отказа административного истца от административного иска о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке в связи с тем, что административный ответчик прекратил уклонение от обследования в целях выявления туберкулеза и (или) от лечения туберкулеза, производство по административному делу может быть прекращено (часть 2 статьи 46, пункт 3 части 1 статьи 194 КАС РФ).

Вместе с тем прекращение производства по делу не препятствует повторному обращению в суд с административным исковым заявлением о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке, если административный ответчик вновь уклоняется от соответствующего обследования и (или) лечения.

13. В ходе судебного разбирательства суд оценивает историю болезни, заключение комиссии врачей медицинской противотуберкулезной организации, иные документы, представленные сторонами, по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в административном деле и истребованных судом доказательств.

Если по результатам рассмотрения административных исковых требований о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке не установлены факты наличия у гражданина заразной формы туберкулеза и неоднократного нарушения им санитарно-противоэпидемического режима либо не установлен факт умышленного уклонения гражданина от исполнения возложенной на него законом обязанности по прохождению обследования и (или) лечения, судом принимается решение об отказе в удовлетворении административного иска (часть 2 статьи 285 КАС РФ).

14. Согласно части 3 статьи 285 КАС РФ содержание решения суда по административному исковому заявлению о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке должно соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 180 Кодекса, а вводная часть решения также должна содержать указание на место проведения судебного заседания.

Кроме того, в таком решении необходимо указывать привлеченную к участию в деле медицинскую противотуберкулезную организацию, в которую подлежит госпитализации административный ответчик, срок, до истечения которого может осуществляться госпитализация, определяемый периодом времени (абзац восьмой пункта 1 статьи 12 Федерального закона "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации").

15. Срок госпитализации определяется судом исходя из времени, необходимого для обследования и (или) лечения административного ответчика, с учетом представленных административным истцом сведений о состоянии здоровья административного ответчика, требующемся курсе обследования и (или) лечения. В целях определения срока госпитализации судом может быть получена консультация специалиста.

16. Установленный в решении суда срок, до истечения которого может осуществляться госпитализация, начинает течь со дня помещения гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию. При этом помещение включает период доставления гражданина в соответствующую организацию.

17. Если при исполнении решения суда о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке выяснится, что установленный в решении суда срок госпитализации недостаточен для завершения обследования и (или) лечения, руководитель медицинской противотуберкулезной организации вправе обратиться в суд с повторным административным иском о госпитализации гражданина, нуждающегося в продолжении обследования и (или) лечения.

18. При достижении целей обследования и (или) лечения до истечения установленного судом срока госпитализация в недобровольном порядке может быть прекращена по решению руководителя медицинской противотуберкулезной организации.

Данное решение, а также бездействие руководителя медицинской противотуберкулезной организации, выражающееся в непринятии такого решения, может быть оспорено в суде в порядке, предусмотренном главой 22 КАС РФ (статья 17 Федерального закона "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации"). По результатам рассмотрения административного дела об оспаривании бездействия руководителя медицинской противотуберкулезной организации суд вправе признать бездействие незаконным и разрешить вопрос о прекращении госпитализации (статья 227 КАС РФ).

19. Поскольку нормами главы 31 КАС РФ не предусмотрено специальных правил о распределении судебных расходов, при удовлетворении административного искового заявления о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке, судебные расходы, понесенные судом, медицинской противотуберкулезной организацией, иными лицами, участвующими в деле на стороне административного истца, могут быть взысканы с административного ответчика, не освобожденного от их уплаты (статьи 111, 112, 114 КАС РФ).

В случае, если административный истец не поддерживает свои требования вследствие добровольного удовлетворения их административным ответчиком после предъявления административного искового заявления, понесенные по делу судебные расходы также могут быть взысканы с административного ответчика (часть 1 статьи 113 КАС РФ).

20. Исполнительное производство по исполнению решения суда о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке не может быть окончено ввиду фактического исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, до истечения установленного судом срока госпитализации должника в указанную организацию (пункт 1 части 1 статьи 47 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"), за исключением случая принятия руководителем медицинской противотуберкулезной организации решения о прекращении госпитализации гражданина в недобровольном порядке до истечения установленного судом срока ввиду достижения целей обследования и (или) лечения.

21. Установление при рассмотрении административного дела о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке нарушений требований Федерального закона "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации" должностными лицами медицинских противотуберкулезных организаций, органов исполнительной власти может служить основанием для вынесения частного определения (статья 200 КАС РФ).

Председатель Верховного Суда Российской Федерации

В. Лебедев

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации

В. Момотов