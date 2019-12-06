Постпред РФ при ООН рассказал о темах разговора с президентом США

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя раскрыл подробности разговора с американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, диалог был открытым и заинтересованным.

Как рассказал постпред, представители двух государств говорили о Северной Корее, Иране, Ливии, Афганистане. "Президент живо очень принимал участие в дискуссии; сам говорил, всех внимательно слушал", - цитирует Небензю РИА Новости.

Ранее сообщалось, что постоянный представитель РФ при ООН во время ланча в гостях у президента США Дональда Трампа пошутил об отсутствии русской комнаты в Белом доме.