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Рубрика: Власть

Постпред РФ при ООН рассказал о темах разговора с президентом США

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Фото: AP Photo/Richard Drew Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Фото: AP Photo/Richard Drew
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Фото: AP Photo/Richard Drew

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя раскрыл подробности разговора с американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, диалог был открытым и заинтересованным.

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Как рассказал постпред, представители двух государств говорили о Северной Корее, Иране, Ливии, Афганистане. "Президент живо очень принимал участие в дискуссии; сам говорил, всех внимательно слушал", - цитирует Небензю РИА Новости.

Ранее сообщалось, что постоянный представитель РФ при ООН во время ланча в гостях у президента США Дональда Трампа пошутил об отсутствии русской комнаты в Белом доме.

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