Эксперты рассказали, во сколько россиянам обойдется новогодний стол

Аналитики IT-компании "Эвотор", входящей в экосистему "Сбербанка", рассказали РИА Новости, о том, сколько денег придется потратить жителям разных регионов России, чтобы встретить наступающий 2020 год не только весело, но и вкусно.

На праздничный стол предложили поставить традиционные салаты: "Оливье" с вареной колбасой и "Селедку под шубой". Причем каждому человеку должна достаться порция по 150 граммов. Угостить гостей предлагают также бутербродами с красной икрой и с семгой (по штуке на человека), сырной и колбасной нарезками (по 50 граммов), мандаринами (по три) и яблоками (по одному). Кроме того, за новогоднюю ночь каждый празднующий сможет выпить по два бокала шампанского.

Организовать такое застолье дороже всего оказалось на Чукотке. На каждого приглашенного хозяевам придется потратить по 668 рублей. Больше шести сотен рублей придется выложить также жителям Приморского края (639 рублей), Томской (626 рубля), Сахалинской (605 рублей) и Ярославской (603 рубля) областей.

Дешевле всего накрыть новогодний стол в Оренбургской области - 360 рублей. Всего на три рубля дороже домашний праздник обойдется в Псковской области.

Москвичи потратят на застолье 539 рублей, а жители Санкт-Петербурга - 464 рубля. В Волгоградской области нужно рассчитывать на 401 рубль, в Воронежской области - 404 рубля, в Краснодарском крае - 435 рублей, в Красноярске - 439 рублей, в Нижегородской области - 400 рублей, в Новосибирской области - 403 рубля, в Самарской области - 419 рублей, в Свердловской области - 416 рублей, в Севастополе - 445 рублей, а в Челябинской области - 450 рублей.

В среднем на новогодний стол россияне потратят по 446 рублей на человека. Отмечается, что год назад праздник обходился на 16 процентов дешевле.

Кстати

Отдельно эксперты рассчитали стоимость домашнего "Оливье". В среднем по стране порция самого новогоднего салата обойдется в 70 рублей. Дороже всего его приготовить на дальнем Востоке: на Чукотке (145 рублей), Сахалине (110 рублей), в Якутии (106 рублей), Магаданской области (105 рублей) и на Камчатке (104 рубля). Не дешево он обойдется и в Ямало-Ненецком автономном округе (100 рублей). А вот в Калмыкии, Ингушетии и в Тверской области порция "Оливье" стоит совсем не дорого - 47, 51 и 55 рублей соответственно.