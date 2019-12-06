В Саратове выплачены компенсации первым десяти обманутым дольщикам

В Саратове впервые в стране начались выплаты компенсаций обманутым дольщикам семи долгостроев.

Как ранее сообщала "РГ", с 3 декабря Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства начал прием заявлений на выплату возмещения. Выплата производится в том случае, если эксперты, привлеченные фондом, посчитают, что достраивать долгострой экономически невыгодно.

Сегодня в пятницу в Саратове прошла встреча с пострадавшими гражданами спикера Госдумы Вячеслава Володина, руководства корпорации ДОМ.РФ и Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

На этой встрече генеральный директор фонда Олег Говорун сообщил, что заявления приняты уже от 114 дольщиков и десяти из них выплачены компенсации. Максимальный размер выплаты по домам, по которым уже проведена экспертная оценка, может составить около 40 тысяч рублей за квадратный метр.

Дольщики задали вопрос об уплате с суммы компенсации налога на доходы физических лиц. Сейчас подготовлены поправки в законодательство, освобождающие эти средства от налогообложения, но пока они не вступили в силу. Как объяснил Олег Говорун, у дольщиков есть два варианта действий, либо они получат сейчас компенсацию за вычетом НДФЛ, и впоследствии, после изменения законодательства, эти средства им вернут, либо могут дождаться поправок в закон и тогда получить компенсацию полностью.

Не решен пока окончательно вопрос с порядком компенсации средств из материнского капитала, в тех случаях, когда они были вложены дольщиками в строительство жилья.

- Вместе с пенсионным фондом мы работаем над этим вопросом, - сообщил руководитель фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.

Пока документы принимаются от дольщиков шести долгостроев в Саратове и одного в Энгельсе. По словам саратовцев, при оформлении документов деньги им обещают перечислить в срок от трех до десяти дней.