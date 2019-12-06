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06.12.2019 18:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Омском обнаружили озеро крови

Текст: Наталья Граф (Омск)
Активисты Общероссийского народного фронта в Омской области обнаружили в Калачинском районе водоем, заполненный кровью убитых животных.
Фото: instagram.com/nikitamisyurov79 Фото: instagram.com/nikitamisyurov79
Фото: instagram.com/nikitamisyurov79

Жители деревни Ковалево, расположенной на границе Омской и Новосибирской областей, пожаловались общественникам на несанкционированный скотомогильник.

Фото: Пресс-служба СК РФ по Саратовской области
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Нелегальная свалка из отходов животных разрослась до внушительных размеров. Сельчане сетуют на зловоние, из-за которого не могут выходить на улицу, и опасаются эпидемии.

- По словам сельчан ежедневно из расположенного неподалеку мясокомбината выезжают груженые останками животных машины, - рассказал "РГ" представитель ОНФ в Омской области Никита Мисюров. - Они неоднократно жаловались на происходящее в администрацию поселка, но там никаких мер не принимают.

Чиновники заверили ОНФ, что в поселке все в порядке и они устранили проблему. Но выехав на место, общественники обнаружили в деревне незамерзающий водоем бурого цвета.

- Как выяснилось, ежедневно туда сливается около 30 тонн крови, - говорит Никита Мисюров. - А скотомогильник никто так и не ликвидировал - несанкционированные отходы просто присыпали сверху землей и снегом.

Общественники обратились в Росприроднадзор, ветеринарную службу и природоохранную прокуратуру с требованием немедленно разобраться в ситуации.

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