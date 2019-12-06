Под Омском обнаружили озеро крови

Активисты Общероссийского народного фронта в Омской области обнаружили в Калачинском районе водоем, заполненный кровью убитых животных.

Жители деревни Ковалево, расположенной на границе Омской и Новосибирской областей, пожаловались общественникам на несанкционированный скотомогильник.

Нелегальная свалка из отходов животных разрослась до внушительных размеров. Сельчане сетуют на зловоние, из-за которого не могут выходить на улицу, и опасаются эпидемии.

- По словам сельчан ежедневно из расположенного неподалеку мясокомбината выезжают груженые останками животных машины, - рассказал "РГ" представитель ОНФ в Омской области Никита Мисюров. - Они неоднократно жаловались на происходящее в администрацию поселка, но там никаких мер не принимают.

Чиновники заверили ОНФ, что в поселке все в порядке и они устранили проблему. Но выехав на место, общественники обнаружили в деревне незамерзающий водоем бурого цвета.

- Как выяснилось, ежедневно туда сливается около 30 тонн крови, - говорит Никита Мисюров. - А скотомогильник никто так и не ликвидировал - несанкционированные отходы просто присыпали сверху землей и снегом.

Общественники обратились в Росприроднадзор, ветеринарную службу и природоохранную прокуратуру с требованием немедленно разобраться в ситуации.