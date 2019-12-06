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06.12.2019 14:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Главаря банды, убившей главу ингушского центра "Э", привезли на допрос

Текст: Роман Мерзляков (Назрань)

Следственный комитет России опубликовал на своем канале видеоролик, на котором запечатлено прибытие на допрос Хасана Полонкоева - руководителя организованной преступной группы, убившей 2 ноября начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

Причастность задержанного к убийству главы ЦПЭ Ингушетии не подтвердилась

Главаря бандформирования привезли на машине. В кабинет его сопроводили трое бойцов. Полонкоев в наручниках, на глаза низко надвинута черная шапка.

Напомним, что в пятницу в результате спецоперации удалось задержать шесть человек, причастных к убийству главы центра "Э".

Продолжается розыск других лиц, причастных к нападению. Так, на другом видео, опубликованном СК, можно видеть обыск с использованием служебной собаки и дрона.

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