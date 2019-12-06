Суды Петербурга эвакуируют из-за угроз взрыва седьмой день подряд

Неизвестные злоумышленники продолжают атаковать сообщениями об угрозе взрывов судебную систему Северной столицы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Так, по состоянию на 13.30 6 декабря эвакуированными оказались Санкт-Петербургский городской суд, а также Петродворцовый, Куйбышевский, Октябрьский, Приморский, Московский, Выборгский и Сестрорецкий районные суды.

Напомним, что "минирование" петербургских судов и других городских объектов продолжается седьмой день подряд. Только вчера в Санкт-Петербурге помимо судов террористы угрожали взрывами на 22 станциях метро, в 57 школах, 24 больницах, а также в Исаакиевском соборе.