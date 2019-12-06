"Зенит" разгромил "Динамо" и увеличил отрыв от конкурентов до 11 очков

Перед этой встречей Семак дал понять, что многие футболисты основного состава не выйдут на поле. Но в результате из лидеров "сине-бело-голубых" с первых минут не появились дисквалифицированный Магомед Оздоев и получивший травму Себастьян Дриусси. Сердар Азмун, Артем Дзюба, Вильмар Барриос - все они оказались в числе стартовых 11.

По сути, питерский клуб решил все вопросы по исходу поединка уже в первом тайме. Голы Азмуна, Бранислава Ивановича и Дзюбы позволили хозяевам уйти на перерыв с преимуществом в три мяча.

Во второй половине "Зенит" экономил силы, держа в уме решающий матч в Лиге чемпионов с "Бенфикой", который пройдет в следующий вторник.

Сколько "Динамо" ни старалось, но забить хотя бы один мяч в ворота Михаила Кержакова так и не сумело. Питерцы выиграли 3:0.

В параллельной встрече переживающий явный кризис "Локомотив" потерпел сокрушительное поражение от "Арсенала". Туляки разгромили "железнодорожников" 4:0 благодаря голам Игоря Горбатенко, Горана Чаушича и дублю Евгения Луценко. В результате "красно-зеленые" остались на втором месте, с отставанием от "Зенита" в 11 очков. Впрочем, уже завтра обогнать "Локомотив" может "Краснодар", у которого в активе столько же очков, сколько у команды Юрия Семина - 34.