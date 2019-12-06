"Зенит" разгромил "Динамо" и увеличил отрыв от конкурентов до 11 очков

Новости

Устроивший расстрел на базе ВМС США оказался саудовским стажером 22:27
Собянин: Москву за 2019 год посетят 40 миллионов туристов 22:10
Трамп готов пересмотреть стратегию по смене власти в Венесуэле 22:08
Синицина и Кацалапов стали четвертыми в ритм-танце в финале Гран-при 21:54
В Саратове выплачены компенсации первым десяти обманутым дольщикам 21:44
Путин на встрече с представителями бизнеса ФРГ перешел на немецкий язык 21:30
В Саратове дольщики получили на 35% больше, чем вложили в строительство 21:03
Руководителя тушения пожара в "Зимней вишне" выпустили из СИЗО 20:21
Четыре человека погибли на базе ВМС США во Флориде 20:07
Бывших премьеров Киргизии приговорили к 15 и 7,5 годам годам тюрьмы 19:50
Лавров прокомментировал слухи о "шпионском гнезде" во Франции 19:07
Цены на нефть перешли к росту на новостях по сделке ОПЕК+ 19:04
Венецианская комиссия Совета Европы призвала Киев смягчить закон о языке 19:02
Путин и Нетаньяху обсудили взаимодействие на сирийском направлении 19:01
Под Омском обнаружили озеро крови 18:45
Число погибших при пожаре в Одессе увеличилось до четырех 18:43
Медведев и Румас обсудили проблемы интеграции 18:37
Перевозчик рассказал о досуге для пассажиров поездов в Крым 18:36
Лавров рассказал о своих ожиданиях от "нормандского" саммита 18:04
На Кубани на годовалого ребенка упал телевизор 18:03
Глава МИД Италии попросил Лаврова вернуть в Россию пармезан 18:00
Одиннадцать человек пострадали в результате стрельбы на авиабазе ВМС США 17:55
Киев не получит очередной транш МВФ до конца года 17:51
В метро объяснили, зачем нужны камеры в туалетах 17:43
В Турции назвали вынужденной мерой покупку российских С-400 17:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
06.12.2019 21:47
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Зенит" разгромил "Динамо" и увеличил отрыв от конкурентов до 11 очков

Текст: Артур Нанян
Питерский "Зенит" сделал очередной шаг к чемпионству. В матче 19-го тура Премьер-лиги команда Сергея Семака разгромила на своем поле "Динамо" (3:0) и еще больше оторвалась от конкурентов.
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Перед этой встречей Семак дал понять, что многие футболисты основного состава не выйдут на поле. Но в результате из лидеров "сине-бело-голубых" с первых минут не появились дисквалифицированный Магомед Оздоев и получивший травму Себастьян Дриусси. Сердар Азмун, Артем Дзюба, Вильмар Барриос - все они оказались в числе стартовых 11.

По сути, питерский клуб решил все вопросы по исходу поединка уже в первом тайме. Голы Азмуна, Бранислава Ивановича и Дзюбы позволили хозяевам уйти на перерыв с преимуществом в три мяча.

Фото: Анатолий Медведь/РГ
Дзюба прокомментировал массовые задержания болельщиков "Спартака"

Во второй половине "Зенит" экономил силы, держа в уме решающий матч в Лиге чемпионов с "Бенфикой", который пройдет в следующий вторник.

Сколько "Динамо" ни старалось, но забить хотя бы один мяч в ворота Михаила Кержакова так и не сумело. Питерцы выиграли 3:0.

В параллельной встрече переживающий явный кризис "Локомотив" потерпел сокрушительное поражение от "Арсенала". Туляки разгромили "железнодорожников" 4:0 благодаря голам Игоря Горбатенко, Горана Чаушича и дублю Евгения Луценко. В результате "красно-зеленые" остались на втором месте, с отставанием от "Зенита" в 11 очков. Впрочем, уже завтра обогнать "Локомотив" может "Краснодар", у которого в активе столько же очков, сколько у команды Юрия Семина - 34.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит" Спортивные организации Футбольные клубы "Динамо" (Москва) Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Чемпионат России по футболу 2019/2020
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин назвал условие для транзита газа через Украину
Посольство РФ объяснило причину ареста российского судна в Сингапуре
В Госдуме прокомментировали новые санкции США
Кабмин выделит еще 6 млрд рублей многодетным семьям на погашение ипотеки
Вильфанд рассказал о погодных изменениях на Новый год