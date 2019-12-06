На крымские поезда за месяц продано почти 42 тысячи билетов

За четыре недели с момента открытия продаж на поезда дальнего следования в Крым и обратно в кассах России продано почти 42 тысячи билетов. Об этом сообщил генеральный директор "Крымской железной дороги" Алексей Гладилин.

- С 8 ноября в железнодорожных кассах "Крымской железной дороги" реализовано 8000 билетов на поезда дальнего сообщения в Крым и обратном направлении,- уточнил он.

На нынешней неделе начались тестовые поездки по Крымскому мосту на двухэтажных пассажирских составах локомотивных бригад, которые будут обслуживать поезда дальнего следования. Ранее такой состав протестировали и в тоннелях под Инкерманом.

- Основной задачей на предстоящий период остается завершение подготовки хозяйств дороги к приему первых поездов через железнодорожную составляющую транспортного перехода через Керченский пролив, - заявил Алексей Гладилин.

Напомним, что первым проедет по Крымскому мосту состав "Таврия" Санкт-Петербург - Севастополь. Он отправится из Северной столицы в 14 часов 23 декабря. А 24 декабря в 23 часа 45 минут начнет первый рейс поезд в Симферополь из Москвы. На поезда, курсирующие в новогодние праздники, уже продано свыше 80 процентов билетов. В дальнейшем в Крым будут курсировать пассажирские поезда из 11 городов России, в том числе Кисловодска, Мурманска, Екатеринбурга и других городов.