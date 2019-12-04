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04.12.2019 12:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова. На вагонах видна символика "Крымской железной дороги" (КЖД), а весь состав раскрашен в фирменные цвета КЖД. Видеозапись, на которой состав проезжает мост, появилась в группе "Керченский мост" "ВКонтакте".

Фото: Илья Изотов/РГ
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В пресс-службе КЖД "РГ" пояснили, что именно сняли свидетели, выложившие видео в сеть.

- Это обкатка локомотивных бригад, - пояснил помощник гендиректора Крымской железной дороги Евгений Полончук.

Известно, что новый подвижной пассажирский состав КЖД начала получать еще в октябре нынешнего года. Тогда же Крым получил семь тепловозов ТЭП 70 БС и три электровоза ВЛ-10. Также к началу пассажирского движения по мосту КЖД будет иметь 166 новых вагонов, в том числе двухэтажных, купейных и плацкартных. Все вагоны производства Тверского завода. С новыми электровозами и тепловозами локомотивные бригады начали знакомиться по мере ее поступления в Крым. Кроме того, сейчас завершается наладка автоматики, что будет регулировать движение на подходах к Крымскому мосту и на самом транспортном переходе.

Напомним, что первым проедет по Крымскому мосту состав "Таврия" Санкт-Петербург - Севастополь. Он отправится из Северной столицы в 14 часов 23 декабря. А 24 декабря в 23 часа 45 минут начнет первый рейс поезд в Симферополь из Москвы. На поезда, курсирующие в новогодние праздники, уже продано свыше 80 процентов билетов. В дальнейшем в Крым будут ходить пассажирские поезда из 11 городов России.

Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Республика Крым ЮФО Краснодарский край РГ-Видео Строительство моста через Керченский пролив
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