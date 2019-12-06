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06.12.2019 11:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Новая ВПП аэропорта Симферополь забетонирована наполовину

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В международном аэропорту Симферополь уложен финишный слой бетонного покрытия на 1,8-километровом участке новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) длиной 3,2 километра, которая станет основной после сдачи в эксплуатацию. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Фото: Пресс-служба международного аэропорта Симферополь
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ВПП строится на месте старой, построенной еще в 1960 году и выведенной из эксплуатации в начале 2000-х. Строящаяся ВПП станет на 500 метров длиннее и будет относиться к одной из высших категорий (ИКАО-IIIA) и при любых погодных условиях сможет принимать самые тяжелые современные дальнемагистральные лайнеры типа Boeing 747 и Аirbus А330. Ныне используемая полоса  ВПП-2 длиной 3701 метр, построенная в 1982 году, станет резервной.

Возведение новой полосы началось в 2018 году в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие РК и Севастополя до 2022 года". Строители начали с демонтажа покрытия старой полосы, чтобы на ее месте сформировать земляное полотно с оптимальным для взлетно-посадочных операций уклоном. Всего строителям необходимо переместить почти 3,5 миллиона кубометров грунта, а на некоторых участках пришлось нарастить толщину земляной "подушки" до 12 метров. Сейчас земляные работы выполнены на 76,3 процента, и они полностью завершены на новом 500-метровом участке удлинения полосы.

Дальше ВПП строится по принципу слоеного пирога: на грунт тщательно утрамбовывается несколько слоев щебня и песчано-щебеночной смеси общей толщиной по 70 сантиметров. Такие слои уже готовы на участке 2,55 километра. В общей сложности строителям предстоит уложить более 100 тысяч кубометров щебня. Используются инертные материалы как с полуострова, так и с материковой части РФ.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Верхнее покрытие ВПП будет комбинированным - из асфальта и бетона, который производят здесь же, на двух цементно-бетонных и одном асфальтобетонном заводе. Ширина основной - бетонной - части ВПП составит 45 метров, а с заасфальтированными обочинами - 60 метров. На нижний 21-сантиметровый слой низкомарочного бетона укладывается сверхпрочный толщиной 45 сантиметров. Н

а финишном монолитном покрытии строители формируют деформационные швы, разделяющие полосу на плиты размерами 7,5 на 7,5 метра. Для укладки бетона применяются высокотехнологичные комплексы типа Gomaco. Таким образом искусственное покрытие полосы с учетом щебеночного слоя достигает толщины 1,4 метра, что в два с лишним раза больше, чем было на старой ВПП.

Справка "РГ"

ФЦП развития Крыма предусматривает возведение в аэропорту Симферополь нового командно-диспетчерского пункта, рулежных дорожек, очистных сооружений, аварийно-спасательной станции и периметрового ограждения с патрульной дорогой, четырьмя КПП, современной системой видеонаблюдения и сигнализации. Также за средства федеральной программы одновременно с терминалом уже построен новый перрон и несколько рулежных дорожек. На строительство всех этих объектов в ФЦП развития Крыма предусмотрено до 2022 года около 15,9 миллиарда рублей. Сейчас в работах задействовано более 550 человек и 124 единиц строительной техники.

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