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28.10.2019 12:53
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В аэропорту Симферополя построят новые рулежные дорожки и перрон

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Главгосэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию третьего этапа модернизации международного аэропорта Симферополь. Она предусматривает строительство новых рулежных дорожек и расширен перрона, сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Новый аэровокзал Симферополя за год обслужил более 5 млн пассажиров

Новый участок перрона рассчитан на восемь мест стоянки лайнеров, что позволит увеличить их общее число в соответствии с прогнозируемыми потребностями аэродрома. В то же время интенсивность взлетно-посадочных операций возрастет благодаря сооружению новых рулежных дорожек - выводной (она сведет к минимуму использование взлетно-посадочной полосы для руления), магистральной (для быстрого передвижения самолета от начала до конца ВПП), а также рулежной дорожки скоростного схода, позволяющей самолету быстро освободить взлетно-посадочную полосу.

Также в аэропорту соорудят трансформаторную подстанцию, водосточно-дренажную сеть, стационарные средства техобслуживания самолетов, установят новое светосигнальное оборудование и системы электроснабжения, линий связи и управления. Финансирование планируется выполнять за счет федерального и регионального бюджетов, а также средств застройщика.

Ранее Главгосэкспертиза выдала положительное заключение проекту реконструкции взлетно-посадочной полосы ИВПП-1 и нового пассажирского перрона у нового терминала в аэропорту Симферополя. ВПП-1 удлинят до 3200 метров, что позволит аэропорту принимать практически все типы воздушных судов даже при сложных метеорологических условиях.

Справка "РГ"

Единственный на территории полуострова действующий пассажирский аэропорт расположен в 14 километрах от Симферополя, принимает рейсы 67 внутрироссийских направлений, способен производить до 15 взлетно-посадочных операций в час и обслуживать 3650 человек в час. С 16 апреля 2018 года рейсы обслуживаются в новом современном аэровокзальном комплексе. По итогам минувшего года Симферополь вошел в десятку российских аэропортов по пассажиропотоку. А перелеты по маршруту Москва-Симферополь четвертый год подряд стали самым популярным авианаправлением в России.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь
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