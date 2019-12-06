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06.12.2019 15:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин: РФ не будет использовать экономические рычаги для решения политических вопросов

Текст: Айсель Герейханова (Сочи)
Президент России Владимир Путин 6 декабря в Сочи проводит традиционную встречу с представителями деловых кругов Германии. Он заявил, что Германия - один из важнейших экономических партнеров РФ.

"Мы высоко ценим прагматизм немецкого бизнеса и готовность к совместной работе, стремимся и дальше развивать двусторонние связи", - отметил он в начале встречи. По словам Путина, немецкие инвестиции в российскую экономику на сегодняшний день превышают 20 миллиардов долларов. А встречные российские инвестиции в экономику Германии - почти 10 миллиардов.

Владимир Путин заверил участников встречи, что, несмотря ни на какую политическую конъюнктуру, Россия всегда будет стабильно и ровно выстраивать отношения со своими экономическими партнерами. Так, как это и происходит сейчас. "Мы никогда не используем никаких экономических рычагов для решения каких бы то ни было политических вопросов, хочу вас заверить, так оно будет и в будущем", - пообещал Путин.
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В свою очередь заместитель председателя правления Восточного комитета германской экономики Катрина Клаас-Мюльхёйзер, заявила, что надеется на начало процесса отмены антироссийских санкций после саммита "нормандской четверки" в Париже. "Мы всегда придерживались позиции, что ЕС не нужно ждать полной реализации Минского соглашения для отмены санкций. Мы говорили о том, что санкции надо отменять пошагово с подвижками при реализации минских договоренностей" , - отметила она. По ее словам, из-за санкций теряются миллиарды, которые можно инвестировать в восстановление экономики и увеличение конкурентоспособности Европейского континента.

Сейчас Германия занимает второе место среди внешнеторговых партнеров России, после Китая . В 2018 году объем взаимной торговли достиг 60 миллиардов долларов и увеличился на 20%, рассказал Владимир Путин на встрече.

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