В Симферополе завершен ремонт набережной Салгира

В Симферополе генеральный подрядчик завершил в предусмотренные контрактом сроки капитальный ремонт набережной реки Салгир. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

- Сейчас совместно с администрацией Симферополя и службой технадзора проходим все участки реконструкции, - рассказал генеральный директор фирм-подрядчика Игорь Анацкий. - Идет процесс приема заказчиком выполненных работ. В рамках контракта все виды работ полностью завершены: это очистка русла рек, установка ограждений, укладка тротуарной плитки, покраска бетонных плит русла и их гидроизоляция, а также ремонт мостов и установка уличного освещения.

Вместе с тем по согласованию с мэрией подрядчик продолжает благоустройство прилегающей к набережной территории.

- Это работы, не входившие в предусмотренный контрактом перечень, - уточнил он. - К ним относится выравнивание грунта на некоторых участках набережной и озеленение.

В свою очередь, автор концепции реконструкции набережной, архитектор Карилл Бабеев отметил, что в целом доволен результатами реконструкции, за исключением несколько нюансов. В частности, вопреки рекомендациям на осветительных опорах смонтированы светодиодные светильники с холодным светом, хотя предусматривался теплый. Вызвала недоумение архитектора и установка двойного чугунного ограждения протяженностью 171 погонный метр на участке от Гагаринского парка до кинотеатра "Космос". Этот шаг подрядчик объяснил заботой о безопасности прогуливающихся возле высокой подпорной стенки в местах спусков к реке. Но с точки зрения дизайна решение выглядит нелепо.

На 2020 год намечена установка на набережной Салгира уличной мебели в тех местах, где она предусмотрена. Просчитываются расходы на всех участках набережной рек Салгир и Малый Салгир - от улицы Лесхозной до Киевской, от места впадения Салгира в Малый Салгир до улицы Евпаторийской, река Салгир в районе поселков Комсомольское и ГРЭС, река Малый Салгир от Киевской до проспекта Победы. В планах администрации продолжить благоустройство набережной на всем протяжении в границах города. Подрядчик реконструкции набережной на следующем этапе будет выбран по результатам новых конкурсных процедур.

Отметим, что в этом году с подрядчиком реконструкции набережной был заключен контракт на сумму 498,259 миллиона рублей.