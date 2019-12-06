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06.12.2019 12:34
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Видео: Как на Крымском мосту рисовали картину с Михалычем и котом

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В интернете опубликовано видео создания 20-метровой картины с рабочим Михалычем, котом Мостиком и псом Цыганом, которая украсила одну из опор Крымского моста.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Крымский мост украсила 20-метровая картина с котом, псом и рабочим

Видеозапись, воспроизводящая создание арт-объекта в ускоренном режиме, отражает все этапы работы над полотном - от установки строительных лесов на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста до последних художественных мазков.

Напомним, крымские художники изобразили рабочего с котом и овчаркой на фоне белоснежных арок Крымского моста, посвятив свою работу построившему сооружение коллективу из 15 тысяч рабочих и инженеров со всей России. Героями полотна стали и два четвероногих обитателя вахтового городка строителей - кот Мостик и пес Цыган, которые живут на таманском берегу с первых месяцев возведения моста.

Картину увидят пассажиры поездов, которые будут следовать через Керченский пролив с материка на полуостров, а также экипажи проходящих под мостом судов.

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