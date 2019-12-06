Почта России выпустила открытку с малой планетой "Челябинск"

В Законодательном собрании Челябинской области состоялось торжественное гашение новой почтовой открытки, посвященной малой планете "Челябинск". На ней изображен астероид, который с подачи бельгийского астронома Эрика Элста получил название южноуральской столицы.

Малую планету размером от четырех до девяти километров Эрик Элст открыл еще в 1992 году, работая в обсерватории Ла-Силья в Чили. До 2013 года она оставалась безымянной и была занесена в реестр под номером 21088. Однако, когда о Челябинске благодаря упавшему метеориту узнал весь мир, астроном настолько воодушевился этим событием, что дал своей планете имя пострадавшего от небесного тела города.

Так Челябинск стал не только местом под солнцем, но и планетой. А теперь еще и первым российским городом, получившим собственную почтовую открытку с изображением космического тезки - "малой планеты Челябинск".

По инициативе общественного движения "Наш Челябинск" новинку тиражом в 2,5 тысячи экземпляров изготовила Почта России. А правительство области вместе с ЗСО, общественной палатой и Союзом филателистов России выступили организаторами торжественного гашения открытки специальным штемпелем "Космические исследования".

Как сообщили в УФПС по региону, открытки разлетятся по разным регионам и странам, привлекая внимая к Южному Уралу и повышая его узнаваемость в научных и общественно-политических кругах. Ведь не всякий город может похвастаться наличием названного в его честь космического объекта. Не исключено, что изображенная на открытке малая планета со временем станет официальным брендом южноуральской столицы.