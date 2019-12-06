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06.12.2019 11:27
Рубрика: Общество

Кинологи назвали самые распространенные в России породы собак

Текст: Николай Грищенко

В уходящем 2019 году в России самыми популярными породами собак стали небольшие по размерам животные. Их удобнее содержать в городской квартире, легче перевозить в случае путешествия и нужно меньше корма.

- Рейтинг животных был составлен на основании статистики о рождении щенков, - сообщили "РГ" в Российской кинологической федерации.

Фото: The Siberian Times
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Итак, на первом месте оказался немецкий шпиц, на втором - сибирский хаски, на третьем - йоркширский терьер. В топ-10 самых популярных пород собак среди россиян также вошли (по убыванию): акита, среднеазиатская овчарка, немецкая овчарка, такса, сиба, американский стаффордширский терьер и тибетский мастиф.

На зимние праздники кинологи советуют подарить домашним питомцам общение.

"Если ваш пес обожает активные игры и общение с другими собаками, оставьте ваши дела и отправляйтесь с ним на прогулку. Целый день в компании хозяина - разве можно придумать что-то лучше", - сообщили в РКФ.

Кстати

Правительство РФ утвердило список потенциально опасных пород собак. В него вошли акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта (индийский или пакистанский мастиф), бульдог алапахский чистокровный, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы.

С 1 января 2020 года их выгул без намордника и поводка строго запрещен.

Общество Ежедневник Стиль жизни РГ-Фото
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