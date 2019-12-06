Сенаторы избрали Наталью Кочанову спикером Совета Республики Беларусь

Наталья Кочанова, которая последние три года занимала пост главы администрации Александра Лукашенко, избрана 6 декабря спикером верхней палаты национального парламента, передает БЕЛТА. Спикер поблагодарила своих новых коллег за оказанное доверие и заверила, что сделает все необходимое, чтобы деятельность Совета Республики была эффективной.

Ранее член верхней палаты Дмитрий Демидов, предлагая кандидатуру бывшей главы президентской администрации, отметил ее профессионализм и эффективность как руководителя. Он подчеркнул, что председатель Совета Республики должен обладать не только опытом и высоким авторитетом, но и "системным государственным мышлением".

Родом Наталья Кочанова из Витебской области, где родилась в 1960 году. В двадцать два года она успешно окончила Новополоцкий политехнический институт, а в 2006-ом году - Академию управления при президенте Республики Беларусь.

Четверть века связаны у спикера с работой на полоцком предприятии "Водоканал", курировала она и сферу жилищно-коммунального хозяйства на различных должностях в Полоцком горисполкоме. В 2007-2014 годах Наталья Кочанова руководила Новополоцким горисполкомом, а затем три года занимала пост заместителя премьер-министра Беларуси.