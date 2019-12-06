Скафандр американского производства снова порвался в космосе

В скафандре американского производства вновь обнаружено небольшое количество воды. Это произошло после выхода в открытый космос астронавта Европейского космического агентства итальянца Луки Пармитано.

Около десяти миллилитров воды было в месте соединения системы жидкостного охлаждения и вентиляции Луки Пармитано с его скафандром. Представитель НАСА предложил заменить данный элемент запасным, передает РИА Новости.

Это уже второй случай с прохудившимся скафандром НАСА. Менее месяца назад после работы американского астронавта Эндрю Моргана в открытом космосе, где он провел шесть с половиной часов, в его скафандре было обнаружено небольшое количество воды.

Пармитано также попадал в подобную ситуацию в 2013 году. В шлеме итальянца тогда скопилось не менее 2,5 литра воды. Из-за засорения насоса охлаждающего контура вода пошла через вентиляционное отверстие.