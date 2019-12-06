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06.12.2019 02:35
Рубрика: Общество

Скафандр американского производства снова порвался в космосе

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В скафандре американского производства вновь обнаружено небольшое количество воды. Это произошло после выхода в открытый космос астронавта Европейского космического агентства итальянца Луки Пармитано.

Фото: iStock
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Около десяти миллилитров воды было в месте соединения системы жидкостного охлаждения и вентиляции Луки Пармитано с его скафандром. Представитель НАСА предложил заменить данный элемент запасным, передает РИА Новости.

Это уже второй случай с прохудившимся скафандром НАСА. Менее месяца назад после работы американского астронавта Эндрю Моргана в открытом космосе, где он провел шесть с половиной часов, в его скафандре было обнаружено небольшое количество воды.

Пармитано также попадал в подобную ситуацию в 2013 году. В шлеме итальянца тогда скопилось не менее 2,5 литра воды. Из-за засорения насоса охлаждающего контура вода пошла через вентиляционное отверстие.

Общество Космос
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