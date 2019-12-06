СМИ вновь сообщили о планах США отправить военных на Ближний Восток

В СМИ снова появилась информация о намерении Пентагона перебросить на Ближний Восток военнослужащих. На этот раз Fox News, ссылаясь на источники в минобороны, сообщил о планах США отправить семь тысяч солдат.

Военное усиление Соединенных Штатов в регионе, по версии телеканала, будет происходить за счет боевой авиации и подразделений противоракетной обороны.

Накануне Wall Street Journal писала о желании США послать на Ближний Восток 14 тысяч военных для противостояния Ирану. Между тем Пентагон данную информацию опроверг.

Напомним, что 14 сентября были атакованы два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. США обвинили в произошедшем Иран.