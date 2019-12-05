WSJ: США задумались о переброске 14 тысяч военных на Ближний Восток

Издание Wall Street Journal опубликовало материал со ссылкой на американских официальных лиц, в котором говорится о намерении США перебросить 14 тысяч военных на Ближний Восток. Как говорится в статье, они должны будут оказать сопротивление Ирану.

Президент США Дональд Трамп примет соответствующее решение уже в декабре. Также на Ближний Восток могут отправиться десятки кораблей и другая военная техника. Трамп уже заявлял, что Вашингтон "всегда готов" к военным мерам против Тегерана и такое развитие событий нельзя исключать

Напомним, что 14 сентября были атакованы два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах". США обвинили в произошедшем Иран, такого же мнения придерживается и Саудовская Аравия. В Тегеране обвинения в свой адрес категорически отрицают.