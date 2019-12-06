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Рубрика: В мире

США заплатят 15 млн долларов за информацию о командующем спецслужбой Ирана

Администрация США готова заплатить до 15 миллионов долларов за информацию об одном из командующих спецслужбой "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана по имени Абдоллах Реза Шаллахи. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

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По его словам, награда будет выплачена за данные о финансовой деятельности, связях и сторонниках командующего. Эта информация могла бы помочь американским властям сорвать операции КСИР, пишет ТАСС. В США утверждают, что Шаллахи принимал участие в организации нападений на американцев и их союзников, планировал убийства военнослужащих коалиции в Ираке, снабжал оружием экстремистские шиитские группировки, а также якобы был замечен в других преступлениях.

Прокомментировал Хук и недавнее задержание у берегов Йемена судна с крупной партией оружия и комплектующих для ракет. В Вашингтоне предполагают, что груз следовал из Ирана в Йемен. Хук утверждает, что эта находка является доказательством иранских усилий по разжиганию конфликтов в регионе, а также нарушением оружейного эмбарго ООН.

Напомним, судно с оружием задержал экипаж эсминца Forrest Sherman в Оманском заливе. Все члены команды были переданы береговой охране Йемена, а груз сейчас находится в распоряжении США.

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