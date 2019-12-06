В Госдуме поддержали идею о новой системе зарплат учителей

Идея о единой отраслевой системе оплаты труда учителей заслуживает обсуждения, ведь нынешняя - несправедлива. Об этом заявили в думском комитете по образованию и науке.

Ранее в СМИ появилась информация на эту тему со ссылкой на обращение Совфеда в правительство РФ. Сенаторы объяснили, что зарплата учителя должна зависеть только от региональной и географической специфики - например, учитывать северные надбавки.

В регионах действительно абсолютно по-разному происходят зачисления и разница в зарплатах большая, подтвердил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, которого цитирует RT.

- На это постоянно жалуются сотрудники сферы образования, - рассказал парламентарий.

Он поддержал инициативу сенаторов, при этом Чернышов считает, что комитет, в который он входит, тоже должен выступить с аналогичным предложением. "Нужно обратиться от комитетов двух палат, чтобы это преодолеть, потому что мы видим запрос, - объяснил депутат. - Наши замечательные учителя чувствуют эту несправедливость".

По его мнению, нужно "крайне внимательно" отнестись к этому вопросу. Кроме того, зампред комитета считает нужным установить единую по всей стране систему поощрений для учителей.