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06.12.2019 12:45
Рубрика: Власть

В Госдуме поддержали идею о новой системе зарплат учителей

Текст: Татьяна Замахина
Идея о единой отраслевой системе оплаты труда учителей заслуживает обсуждения, ведь нынешняя - несправедлива. Об этом заявили в думском комитете по образованию и науке.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Ранее в СМИ появилась информация на эту тему со ссылкой на обращение Совфеда в правительство РФ. Сенаторы объяснили, что зарплата учителя должна зависеть только от региональной и географической специфики - например, учитывать северные надбавки.

Фото: РИА Новости
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В регионах действительно абсолютно по-разному происходят зачисления и разница в зарплатах большая, подтвердил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, которого цитирует RT.

- На это постоянно жалуются сотрудники сферы образования, - рассказал парламентарий.

Он поддержал инициативу сенаторов, при этом Чернышов считает, что комитет, в который он входит, тоже должен выступить с аналогичным предложением. "Нужно обратиться от комитетов двух палат, чтобы это преодолеть, потому что мы видим запрос, - объяснил депутат. - Наши замечательные учителя чувствуют эту несправедливость".

По его мнению, нужно "крайне внимательно" отнестись к этому вопросу. Кроме того, зампред комитета считает нужным установить единую по всей стране систему поощрений для учителей.

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