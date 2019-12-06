В Риме начались переговоры Сергея Лаврова с премьер-министром Италии

После заседания совета глав МИД ОБСЕ, в котором накануне принял участие Сергей Лавров, российский министр переместился из Братиславы в столицу Италии, где продолжит обсуждать с коллегами вопросы региональной безопасности - теперь уже на международной конференции "Средиземноморье: Римский диалог". Она проходит под эгидой МИД Италии уже пятый год подряд.

В эти минуты во Дворце Киджи - итальянской правительственной резиденции - начались переговоры Сергея Лаврова с премьером республики Джузеппе Конте.

Российского гостя также примет новый глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. Кроме того, Сергей Лавров проведет несколько двусторонних встреч "на полях" форума", в том числе со спецпредставителем генсека ООН по Сирии, норвежским дипломатом Гейром Педерсеном.