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06.12.2019 13:16
Рубрика: Власть

В Риме начались переговоры Сергея Лаврова с премьер-министром Италии

Текст: Екатерина Забродина (Рим)

После заседания совета глав МИД ОБСЕ, в котором накануне принял участие Сергей Лавров, российский министр переместился из Братиславы в столицу Италии, где продолжит обсуждать с коллегами вопросы региональной безопасности - теперь уже на международной конференции "Средиземноморье: Римский диалог". Она проходит под эгидой МИД Италии уже пятый год подряд.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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В эти минуты во Дворце Киджи - итальянской правительственной резиденции - начались переговоры Сергея Лаврова с премьером республики Джузеппе Конте.

Российского гостя также примет новый глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. Кроме того, Сергей Лавров проведет несколько двусторонних встреч "на полях" форума", в том числе со спецпредставителем генсека ООН по Сирии, норвежским дипломатом Гейром Педерсеном.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Италия Правительство МИД
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