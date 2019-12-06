В Сирии обстреляли американскую военную базу

Неизвестные напали на американскую автоколонну при въезде на военную базу США на востоке Сирии в районе нефтяного месторождения Аль-Омар. Об этом сообщило местное агентство SANA.

Американские военные сумели отбить атаку, задействовав фронтовую авиацию и артиллерию. Другие подробности уточняются.

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение оставить в этом регионе не менее 800 военнослужащих, таким образом кардинально пересмотрев планы вывода войск из этой страны. Этот контингент призван удерживать контроль Вашингтона над нефтяными месторождениями в восточной части республики.