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06.12.2019 09:38
Рубрика: Видео

Видео: пассажиры легковушки не пострадали после чудовищной аварии

Текст: Вадим Давыденко

Новость об этом ДТП не сходит с первых полос всех таблоидов Бразилии, и прессу, надо признать, удивляют не масштабы случившейся вблизи города Куритиба аварии (легковушка врезалась в столб, погибла 24-летняя девушка-водитель), а то, каким чудом в фактически уничтоженной при ударе машине выжили два пассажира.

Всмотритесь-ка в видео: белый Peugeot быстро несет левым боком вперед, видимо, после резкого поворота на высокой скорости. Автомобиль стремительно сносит на обочину, прямиком на железобетонный столб, и от страшного удара кузов переламывается пополам. Обшивка распорота, двигатель отлетел в сторону, а внутренности салона вываливаются наружу.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Казалось бы, человеку из плоти и крови не выжить там, где металл раскроило и смяло. Но через пару секунд с заднего сидения выбирается живехонький пассажир, молодой человек 29 лет, правда, с небольшим сотрясением мозга. Жив! И ни единой царапины. По данным полиции, на другом заднем сидении с минимальными ушибами и ссадинами выжил еще один человек, парень 24 лет от роду.

Совершенно очевидно, что ударься машина о столб 30-40 сантиметрами правее - оба погибли бы, но у судьбы, судя по всему, на них есть свои планы. С учетом такого везения выжившим в тот же день наверное стоило бы купить лотерейный билет, сыграть в рулетку в казино или сделать ставку на исход футбольного матча.

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#видео #авто