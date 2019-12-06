Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
06.12.2019 15:01
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen анонсировал купеобразный кроссовер на базе Polo

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

АвтоВАЗ импортировал в Бразилию Ладу Ниву (тогда еще не Lada 4x4) c 1991 по 1995 год. Как знать, может при выборе имени новому бразильскому кроссоверу Nivus маркетологи и вняли эху доброй славы русского джипа. Но речь о новом бюджетнике Volkswagen для развивающегося рынка Латинской Америки.

"Nivus - это лицо нового Volkswagen!", - говорится в заявлении пресс-службы концерна.

Фото: Пресс-служба Volkswagen
Volkswagen "зарядил" Polo новой генерации

Какое там "лицо" и остальная внешность, можно оценить фрагментарно по опубликованным тизерам. Это не кросс-версия Polo, а модель с собственным кузовом типа "фастбек", обвесом из черного пластика по нижнему краю и набором признаков современных компактных кроссоверов Volkswagen: шестигранной решеткой, визуально объединенной с фарами, и задними фонарями в черной "планке".

Хотя передние двери у него действительно от шестого Polo. И платформа в абсолютно идентичной конфигурации с колесной базой 2,56 м, упругой балкой в задней подвеске и только передним приводом. И салон - от Polo.

Полностью раскроют его внешность совсем скоро, а производить начнут в мае-июне 2020 года на заводе в Сан-Бернарду-ду-Кампу, в Бразилии. Продавать планируют по всей Латинской Америке.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Какие кроссоверы и внедорожники покупали россияне в ноябре
Kia Seltos для России: стали известны подробности
#Volkswagen