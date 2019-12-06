Volkswagen анонсировал купеобразный кроссовер на базе Polo

АвтоВАЗ импортировал в Бразилию Ладу Ниву (тогда еще не Lada 4x4) c 1991 по 1995 год. Как знать, может при выборе имени новому бразильскому кроссоверу Nivus маркетологи и вняли эху доброй славы русского джипа. Но речь о новом бюджетнике Volkswagen для развивающегося рынка Латинской Америки.

"Nivus - это лицо нового Volkswagen!", - говорится в заявлении пресс-службы концерна.

Какое там "лицо" и остальная внешность, можно оценить фрагментарно по опубликованным тизерам. Это не кросс-версия Polo, а модель с собственным кузовом типа "фастбек", обвесом из черного пластика по нижнему краю и набором признаков современных компактных кроссоверов Volkswagen: шестигранной решеткой, визуально объединенной с фарами, и задними фонарями в черной "планке".

Хотя передние двери у него действительно от шестого Polo. И платформа в абсолютно идентичной конфигурации с колесной базой 2,56 м, упругой балкой в задней подвеске и только передним приводом. И салон - от Polo.

Полностью раскроют его внешность совсем скоро, а производить начнут в мае-июне 2020 года на заводе в Сан-Бернарду-ду-Кампу, в Бразилии. Продавать планируют по всей Латинской Америке.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.